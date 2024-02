L’absence de reconnaissance accordée par Taylor Swift à Céline Dion, qui était venue lui présenter sur scène le Grammy de l’album de l’année, n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire.

La Presse

Le face-à-face attendu entre deux légendes de la musique pop s’est révélé un contre-climax. Entourée sur scène de son équipe (ainsi que de Lana Del Rey, qui chante sur une chanson du disque Midnights, couronné album de l’année), Taylor Swift a cueilli sa statuette des mains de Céline Dion sans même lui accorder un regard.

La présence de la diva québécoise à la cérémonie n’avait pourtant rien de banal, alors qu’il s’agissait de l’une de ses premières apparitions publiques depuis qu’elle a mis ses activités sur pause à cause du syndrome de la personne raide dont elle souffre. Des images montrant la chanteuse à l’intérieur du Crypto.com Arena de Los Angeles circulaient depuis quelques heures déjà et laissaient espérer ce grand moment. Un producteur délégué des Grammy avait décrit la présentatrice de l’ultime prix de la soirée comme une « icône mondiale absolue ». « Les mâchoires vont tomber par terre. Les gens vont se lever d’un bond », avait-il confié à des médias.

L’interprète de Bad Blood n’a toutefois pas semblé accorder d’attention à la présentatrice du prix au moment de le recueillir, ce qui a entraîné des tonnes de réactions de consternation (ainsi que quantité de mèmes) sur les réseaux sociaux.

« Je suis choqué. Taylor Swift prend le trophée Grammy de l’album de l’année des mains de Céline Dion, ne la salue pas et l’ignore », a écrit le conseiller du district Peter-McGill et ancien dirigeant de Québecor Serge Sasseville.

« La différence entre Miley et Taylor : Miley qui est davantage impressionnée par le fait que Mariah lui présente un prix plutôt que par le prix lui-même. Taylor qui ne regarde même pas Céline Dion alors qu’elle prend son trophée de ses mains », a écrit l’humoriste et animatrice Tranna Wintour, qui est une grande admiratrice de la diva de Charlemagne.

Le chroniqueur culturel de The Gazette, Brendan Kelly, a décrit l’épisode comme un des moments les plus malaisants qu’il a vus en direct à la télé depuis longtemps.

« Il y a des disques de Taylor Swift qui vont se brûler au centre-ville de Charlemagne », a pour sa part blagué un réalisateur-coordonnateur d’ICI Radio-Canada.

Signe que Taylor n’a pas effarouché seulement les sensibilités québécoises, le site de l’émission Today et le site spécialisé Deadline ont consacré un article aux réactions suscitées par ce traitement glacial.

Des internautes sont venus à la défense de la vedette de la soirée en relayant des images d’elle en train d’applaudir et d’entonner avec enthousiasme The Power of Love au moment de l’arrivée de Céline Dion sur scène. Des médias ont également partagé une photo la montrant en train d’enlacer Céline après la cérémonie.

Le parcours sans faute de Taylor lors de la soirée, dont elle a même profité pour annoncer la sortie en avril d’un album dont on ignorait l’existence, a néanmoins été entaché en fin de parcours, de l’avis de plusieurs.