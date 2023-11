PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Pendant que des petites équipes de musiciens se promènent sur les étages, d’autres se sont installées dans des aires communes, comme ici ce trio de cuivres. Le petit Loan écoute chaque pièce avec attention, et applaudit avec enthousiasme à la fin de We Wish You a Merry Christmas. Rafael Payare, qui est lui-même papa de deux enfants, a constaté avec les années que les enfants sont le meilleur public. « C’est le miroir parfait. On peut tout voir dans leur visage. »