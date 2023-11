(Montréal) L’auteur-compositeur-interprète Gab Bouchard et son coauteur Mathieu Quenneville ont remporté le volet francophone du Prix de la chanson SOCAN pour Ton shift est pas fini.

La Presse Canadienne

La chanson en question apparaît sur le deuxième album de l’artiste originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Grafignes, lancé en 2022.

Le prix est le résultat d’un vote du public parmi huit chansons en nomination qui avaient été sélectionnées, elles, par un jury de l’industrie musicale.

Bouchard et Quenneville se sont dits heureux de recevoir cette reconnaissance et d’avoir eu une résonance auprès du public.

Les gagnants se voient attribuer une bourse de 10 000 $, ainsi qu’un nouvel instrument de musique fourni par Yamaha d’une valeur maximale de 2500 $.

Parmi les autres chansons en nomination, on retrouvait notamment Depuis, écrite et interprétée par Lydia Képinski, Fille à porter, écrite par Ariane Roy et Roxane Azzaria et interprétée par Roy et Lou-Adriane Cassidy, ainsi que D’où c’que j’viens, de Simon Bolduc, interprétée par Bolduc tout croche.

Le dernier récipiendaire de ce prix était Hubert Lenoir, pour sa chanson Secret, écrite par lui-même, Félix Côté et Julien Chiasson.