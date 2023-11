Enchères Mark Knopfler de Dire Straits vend 120 guitares et amplis

(Londres) Le guitariste vedette Mark Knopfler, du groupe Dire Straits, va vendre en janvier aux enchères 120 de ses guitares et amplis, dont celle avec laquelle il a enregistré le succès Money For Nothing et joué au concert Live Aid en 1985, a annoncé mardi la maison de vente Christie’s.