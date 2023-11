« Je pense qu’il y avait trop de chaleur dans le studio quand on enregistrait nos verses. »

Cette hypothèse d’Outra La Pieuvre, moitié de Rainmen, n’a pas été validée par les pompiers, mais un incendie s’est réellement déclaré lors du passage du duo dans les studios de la websérie BARZUP – personne n’a été blessé, heureusement.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’émission, qui a amorcé sa deuxième saison le mois dernier, réunit chaque semaine des rappeurs et des producteurs québécois pour une démonstration de leur talent et une entrevue animée par Wahlee Sparks. Webster et MikeZup sont parmi les MC réputés qui sont déjà passés, alors que Connaisseur Ticaso et Koriass sont attendus d’ici le dernier épisode, le 18 janvier.

Cotola et Rainmen sont les artistes invités de l’émission du jeudi 23 novembre. Alors que l’on célèbre cette année les 25 ans de l’important album Armageddon, voilà une belle occasion de prendre des nouvelles des deux Rainmen, Outra et Naufrage.

Essor du rap québécois

À sa sortie en 1998, l’impact de ce premier album offert en version française et anglaise a été retentissant. Propulsé par l’extrait Pas d’chilling, Armageddon a contribué à l’essor du rap québécois, au même titre que 514-50 Dans mon réseau, de Sans Pression. Toutefois, divers facteurs ont empêché Rainmen de poursuivre sur sa lancée. « Nous sommes toujours restés actifs. Notre dernier album officiel est sorti en 2013 et on s’est souvent retrouvés en studio par la suite, mais rien n’a eu l’envergure de ce qu’on a fait en 1998, convient Naufrage. Le 25e anniversaire nous donne l’occasion de reprendre notre place et nous mobilise pour la sortie d’un nouvel album au début de l’année prochaine, si tout se passe bien. »

Extrait de Rainmen à BARZUP

0:00 0:00 Couper le son

Le rappeur mentionne qu’il est trop tôt pour dévoiler les secrets de cette future parution, mais son collègue Outra assure qu’il s’agira de « real rap shit ». Il ajoute que la chanson QUDSAK, lancée avec Pro-V il y a quelques mois, est un bon indicateur que « le rawness reste [leur] signature ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Né sous le déluge

Rainmen s’est formé le 20 octobre 1995. Outra et Naufrage s’étaient rencontrés la veille lors d’un talent show dans un stationnement souterrain et le courant entre les deux a immédiatement passé. Ils se sont promis de monter ensemble sur scène le lendemain dans le cadre d’un évènement organisé par une maison de jeunes au marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal « Ce jour-là, la pluie était si forte qu’on aurait dit que des briques tombaient du ciel, se rappelle Outra. On est arrivés en retard et le gars qui faisait le show ne voulait plus qu’on participe. Finalement, il a cédé et on a fait notre track. » C’est par ce soir de déluge que Rainmen est né.

Au départ, le groupe rappait en anglais, comme les artistes qu’il écoutait, tels Wu-Tang Clan et Gravediggaz. « Au moment d’enregistrer l’album, une proposition d’en faire un en anglais et un en français nous a été soumise. C’était un défi parce que la seule représentation de rap francophone qu’on avait était IAM et quelques autres », explique Outra. « On a continué dans cette voie, car la réception a été bonne, mais aussi parce que c’est la langue qu’on parle naturellement et on l’aime », ajoute Naufrage.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Depuis quelques années, le son brut et le propos cru connaissent un regain de popularité dans le monde du hip-hop et des artistes québécois y ont contribué. Rainmen est heureux de voir que son influence perdure. « Ça s’est démocratisé, car tous les styles peuvent se faire entendre maintenant, estime Naufrage. Nicholas Craven, Stack Moolah, Mike Shabb, SeinsSucrer font partie de cette vague qui prend de l’envergure sans être mainstream. C’est aussi la beauté de ce mouvement. »

Rainmen espère tirer profit de la conjoncture favorable entretenue par ses émules, mais n’est pas motivé que par le désir de renouer avec le succès. « Faire de la musique, c’est comme lancer une bouteille à la mer, philosophe Naufrage. On a continué parce que c’est un besoin. Ça fait aussi du bien quand des gens nous disent qu’ils ont hâte d’entendre nos prochains projets. […] Je pense que la vérité finit toujours par triompher. C’est correct de laisser les gens s’amuser un peu, mais il arrive toujours un coup de marteau et je pense que ce coup de marteau est à chaque 25 ans », conclut Naufrage avec la confiance d’un rappeur qui a vu neiger… et pleuvoir.

L’épisode de BARZUP avec Rainmen et Cotola sera diffusé le 23 novembre, à 19 h, sur la chaîne YouTube de Propagande Studio.