Dans une publication sur Facebook, Marie-Annick Lépine a demandé au public de ne pas acheter les billets en revente pour la cérémonie d’hommage national à Karl Tremblay.

« Par respect pour Karl, j’aimerais que personne n’achète les billets qui se revendent présentement à 500 $. Nous travaillons à trouver des pistes de solution autour du Centre Bell. »

CAPTURE D’ÉCRAN FACEBOOK

Aux admirateurs qui se questionnent sur les façons de voir la cérémonie, Marie-Annick a répondu que la cérémonie sera retransmise sur les réseaux sociaux.

Des billets pour la cérémonie ont notamment été aperçus en matinée sur le site de revente StubHub. Mathieu Monette, de Repentigny, a pris une capture d’écran tant il était choqué par le culot des revendeurs. Il a lui-même essayé de réserver des billets pour la cérémonie, en vain. « Ces gens-là abusent et profitent du deuil national pour se faire de l’argent », déplore le résident de Repentigny, grand fan des Cowboys Fringants.

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR MATHIEU MONETTE Des billets revendus à 215 $

À midi, jeudi, aucun billet n’était offert sur le site, signe que le message de Marie-Annick Lépine a peut-être été entendu. Sur Marketplace, aucun billet n’était disponible non plus.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Marie-Annick Lépine

Sur Facebook, l’animateur d’ICI musique Olivier Robillard Laveaux a déploré cette revente de billets – qui, rappelons-le, ont été distribués gratuitement. « C’est une honte ! Mais c’était écrit dans le ciel… Malgré différentes mesures, l’industrie du spectacle semble incapable de contrer le problème des revendeurs qui s’est accentué depuis la pandémie. »

Les billets pour la cérémonie d’hommage national au chanteur Karl Tremblay, rendus disponibles à 10 h jeudi, se sont envolés en 15 minutes, faisant des milliers d’heureux et aussi bien des déçus.

À 10 h, des milliers de personnes attendaient déjà dans une file virtuelle sur le site internet d’evenko, et chacun d’elle pouvait se procurer un maximum de 4 billets. Et à 10 h 15, il n’était plus possible de réserver des billets, a constaté La Presse. La capacité du Centre Bell pour un concert est d’environ 15 000 sièges.

Isabelle Laroche, de Laval, a réussi à obtenir des billets de peine et de misère. Lorsque son tour est arrivé, il ne restait que quelques billets. Elle a pu en réserver deux, côte à côte, dans la section 400 – donc tout en haut de la salle. Elle ira avec sa sœur, qui a beaucoup de chagrin depuis la mort de Karl Tremblay, la semaine dernière. « Je suis consciente de la chance que j’ai », dit Isabelle.

Mitsou Chartrand, de Belœil, a pu mettre la main sur quatre billets, elle aussi avec difficulté. « J’ai perdu quatre fois les places que j’essayais de réserver, mais à un moment donné, j’ai scoré », explique-t-elle. Elle est la seule parmi son groupe d’amies ayant réussi à en obtenir, et elle compte y aller avec ses deux enfants de 13 et 9 ans, qui aiment eux aussi le groupe. Le dernier billet, elle l’offrira probablement à une amie avec qui elle est allée voir le premier spectacle des Cowboys Fringants au Centre Bell, en 2003.

Nicole Larivée, de Montréal-Nord, n’a pas eu cette chance. Lorsqu’elle s’est connectée au site d’evenko, à 10 h, elle était à la 5690e position dans la liste d’attente. Elle a attendu 20 minutes en ligne, mais lorsque son tour est arrivé, les billets avaient tous trouvé preneur. « Ça m’a brisé le cœur, mais bon, Karl était beaucoup aimé ; c’était prévisible que les billets s’envolent comme une étoile filante », convient Nicole Larivée.

Mathieu Tremblay, de Farnham, doit lui essuyer une grande déception. Au moment de finaliser la réservation de trois billets – un pour lui, un pour sa mère et un pour son beau-père, la page, dit-il, s’est réinitialisé. Plus de trace de la réservation. « J’avais les larmes aux yeux, raconte Mathieu. J’ai dû refaire la file, mais rendu à mon tour, il n’y avait plus aucune place. » Sur sa page Facebook, il offre des bijoux en échange de trois billets. « Je sais que Marie-Annick ne serait pas fière, mais je ne manquerais pour rien au monde la cérémonie pour son gros », dit l’admirateur du groupe, qui se rendra devant le Centre Bell pendant la cérémonie s’il ne trouve pas de billets.

Il s’agira d’un « hommage national » laïque, et non de funérailles nationales, comme l’avait suggéré le premier ministre François Legault, la semaine dernière, au lendemain du décès du chanteur. Au programme : la projection du film L’Amérique pleure sur écran géant, quelques chansons accompagnées par des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, et une prise de parole de Jean-François Pauzé, auteur-compositeur et guitariste des Cowboys Fringants.

« En accord avec sa conjointe Marie-Annick et tous ses proches, la nation québécoise rendra un hommage national à cet artiste tant aimé des Québécois et à l’héritage immense qu’il laisse dans notre culture », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, dans un communiqué diffusé mercredi.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a indiqué mercredi que la famille de Karl Tremblay a émis le souhait d’une cérémonie laïque, mais que l’évènement aura la même importance que des funérailles nationales classiques.

« C’est un décès qui a touché tellement de Québécois […] je pense que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vécu ça et je pense que les Québécois ont envie de vivre ça ensemble, de se rassembler autour de ça. L’actualité n’est pas facile en ce moment, les Québécois ne l’ont pas toujours facile et donc, d’être capables de vivre ça ensemble, de mettre du bon autour de ça, ça va faire du bien à tout le monde », a ajouté le ministre.

Le drapeau du Québec flottera en berne au-dessus de l’hôtel du Parlement le jour de la cérémonie en hommage au défunt, mort d’un cancer à l’âge de 47 ans.

Un registre de condoléances a également été mis en ligne afin de permettre à ceux qui le désirent d’offrir leurs condoléances à la famille de Karl Tremblay.