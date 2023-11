Marie-Annick Lépine a publié sur Facebook vendredi un touchant hommage écrit à son conjoint et meneur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, décédé cette semaine des suites d’un cancer.

« Karl était d’une bonté extrême. Il s’arrangeait toujours pour que tout le monde soit bien autour de lui. Une force tranquille, le pilier d’une famille, d’un groupe et de milliers de fans. C’était un homme heureux. Il trouvait le bonheur beaucoup plus émouvant que le malheur. Toujours positif et réconfortant, il ne demandait jamais rien. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Karl Tremblay

Dans ce message partagé vendredi après-midi, Marie-Annick Lépine, multi-instrumentiste des Cowboys Fringants, a joint une photo du ciel prise le jour du décès de son conjoint. « Au moment de son départ, le ciel a mis ses plus beaux habits pour l’accueillir comme il se doit », a-t-elle écrit.

L’artiste a ensuite parlé des derniers mois, durant lesquels le cancer de la prostate de Karl Tremblay l’a forcé à demander de l’aide, lui qui, « toujours positif et réconfortant », « ne demandait jamais rien ». La suite du message de Marie-Annick Lépine, s’adresse directement à son conjoint, qu’elle appelle affectueusement « mon gros ».

« Mon gros, ce fut un immense bonheur pour moi d’inverser enfin les rôles. De t’apporter tout le soutien, l’amour et les soins nécessaires à ton confort. Tu m’appelais « mon infirmière privée d’amour ». Tu n’aimais pas être affaibli, mais tu restais fort, toujours. Un grand homme. Tu continueras à vivre à travers nos filles. Elles ont hérité beaucoup de toi. »

Elle raconte finalement une anecdote concernant leurs deux filles, Simone et Pauline, puis assure à Karl qu’elle s’occupera bien d’elles, qu’il n’a pas à s’en faire.

Depuis l’annonce du décès du meneur des Cowboys Fringants, les membres du groupe partagent une partie de leur immense deuil personnel avec leur public, notamment en assistant jeudi à une veillée en l’honneur de Karl Tremblay à L’Assomption ou par des messages sur les réseaux sociaux.