Le 10 novembre, Koriass, Souldia, FouKi, Alaclair Ensemble, Shreez et tous les autres artistes de Disques 7ième Ciel seront réunis sur la scène du Centre Bell afin de souligner le 20e anniversaire de l’étiquette hip-hop québécoise. La Presse a rencontré son fondateur, Steve Jolin, et Koriass.

« C’est un gros showcase de nos artistes pour célébrer ce qu’on a accompli dans les 20 dernières années, et de la place qu’on a prise dans l’industrie », indique Steve Jolin.

L’ascension de Disques 7ième Ciel s’est faite graduellement et « organiquement », avec comme point de départ l’Abitibi-Témiscamingue. Parce qu’avant de remporter de nouveau cette année les Félix de Maison de disques de l’année et d’Entreprise de production d’albums de l’année au gala de l’ADISQ, et avant de compter dans son écurie certains des MC les plus populaires du Québec, Steve Jolin rappait sous le nom d’Anodajay.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Steve Jolin, président fondateur de Disques 7ième Ciel

C’est d’ailleurs pour lancer son premier album qu’il a fondé son étiquette. « Un rappeur de Rouyn, ce n’est pas ce qui est le plus sexy dans un style qui est généralement urbain, admet l’homme d’affaires. Je l’ai fait par nécessité parce que personne ne voulait me signer, mais je ne voyais pas 7ième Ciel devenir un label avec plein d’artistes. »

Sans le savoir, sa rencontre avec Samian, en 2007 – par l’entremise de Loco Locass –, allait être déterminante dans la trajectoire qu’allait prendre sa maison de disques.

[Samian] avait une proposition super intéressante, beaucoup de prestance et un message de revendication pour les Premières Nations. On s’est liés d’amitié. Je lui ai parlé de la structure que j’avais établie pour mes albums, et ça l’a intéressé. Steve Jolin

Un scénario similaire s’est produit avec Koriass l’année suivante. Celui-ci s’était fait connaître en s’illustrant lors de rap battles (joutes oratoires) sur des forums web. « Il est peut-être le premier artiste québécois qui a eu un vrai buzz sur l’internet, estime le président fondateur de 7ième Ciel. Je l’avais invité à Rouyn pour un show, puis juste avant qu’il monte sur scène, je lui ai dit que j’aimerais travailler avec lui. Pas longtemps après, on est allés déjeuner chez Cora et je lui ai offert un contrat. »

L’arrivée de Dramatik, de Muzion, un an plus tard, a « légitimisé » 7ième Ciel, alors que les deuxièmes albums de Samian et de Koriass ont permis de fidéliser les amateurs et de générer une plus grande couverture médiatique. En 2010, Anodajay a lancé son troisième et dernier opus, Et7era, et Steve Jolin a laissé son emploi pour se consacrer à temps plein à son étiquette.

Depuis cette décision, les artistes de 7ième Ciel ont fait leur la catégorie Album rap de l’année au gala de l’ADISQ – le Félix ne leur a échappé que deux fois entre 2011 et 2020.

Un moment charnière… sous la pluie

En 2015, Koriass s’est fait offrir la scène principale des Francos, une occasion qu’il souhaitait « depuis toujours ». « Il faisait 14 degrés et c’était le déluge. Je capotais, se souvient le rappeur. Mais le public était fidèle au poste avec des parapluies et des imperméables. »

« J’étais avec Laurent Saulnier, qui s’occupait de la programmation, et il m’a dit : “C’est un show waterproof. Peu importe la météo, le monde allait être là pour le voir” », ajoute Steve Jolin.

PHOTO ULYSSE LEMERISE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE La foule présente au spectacle de Koriass aux Francos en 2015

Ce dernier espère évidemment que le spectacle au Centre Bell sera aussi marquant, mais assure qu’il s’agit d’un « cadeau », et non d’« une fin en soi ». « Ça fait 20 ans qu’on monte, puis on est peut-être rendu au point culminant. Nos artistes n’ont jamais été aussi populaires. J’espère continuer encore 20 ans, mais je ne veux pas me mettre de pression. »

En plus de la vingtaine de membres de la famille 7ième Ciel, des invités tels Loud, Imposs, Sarahmée, Tizzo et 5Sang14 participeront à la fête. « Je vais jouer des chansons que je ne joue pas habituellement en spectacle. On fait une rétrospective, alors je n’ai pas le choix de puiser dans le répertoire », précise Koriass.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lorsqu’on lui fait la remarque qu’une seule femme, Modlee, se trouve sur l’affiche du concert, Steve Jolin s’empresse de dire que c’est quelque chose qu’il aimerait changer. « Je suis convaincu qu’il va en avoir d’autres [des femmes]. Tout s’est toujours fait naturellement dans le label. »

Koriass estime que le spectacle au Centre Bell est un « marqueur de parcours ». Steve Jolin croit qu’il s’agit d’un « symbole ». « On était des p’tits culs et on y rêvait. […] À partir du moment où tu es capable de bien gagner ta vie en faisant ce que t’aimes, qu’est-ce que tu veux de plus ? Il faut continuer à entretenir ce qu’on a mis en place, et c’est souvent ça qui est le plus grand défi. »

Au Centre Bell, le vendredi 10 novembre, à 20 h

Des artistes de Disques 7ième Ciel

Koriass PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Koriass Dernière sortie : Abri de fortune (pour fin du monde) Distinctions : Album rap de l’année (Love Suprême, gala de l’ADISQ 2016, et Rue des Saules, gala de l’ADISQ 2014), prix SOCAN Musique urbaine (2014) 0:00 0:00 Couper le son Relisez « L’aveu de faiblesse »

Souldia PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Souldia Dernière sortie : Non conventionnel Distinction : Prix SOCAN Musique hip-hop/rap (2020) 0:00 0:00 Couper le son Relisez « Souldia en cinq thèmes »

FouKi PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE FouKi Dernière sortie : Zayon Distinctions : Interprète masculin de l’année (gala de l’ADISQ 2021), prix SOCAN Musique hip-hop/rap (2019, ex æquo avec Alaclair Ensemble) 0:00 0:00 Couper le son Relisez « Chercher son zayon »

Alaclair Ensemble PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE KNLO, Ogden et Vlooper d’Alaclair Ensemble Dernière sortie : Lait paternel Distinctions : Album rap de l’année (Le sens des paroles, gala de l’ADISQ 2019, et Les Frères Cueilleurs, gala de l’ADISQ 2017). Les membres KNLO et Eman x Vlooper ont remporté le même prix, respectivement en 2020 et 2015. 0:00 0:00 Couper le son Relisez « Envers et contre tous, ensemble »