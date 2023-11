(Nashville) Lainey Wilson a remporté cinq trophées, dont celui d’artiste de l’année, mercredi soir, aux Country Music Association Awards.

Andrew Dalton Associated Press

La chanteuse de Louisiane de 31 ans était la vedette incontestée de la soirée à la Bridgestone Arena de Nashville, où elle a également été nommée chanteuse de l’année, a remporté l’album de l’année pour Bell Bottom Country et a donné une interprétation enflammée de la chanson Wildflowers and Wild Horses qui semblait provenir d’un western hollywoodien classique.

« C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’est la seule chose que je sais faire », a témoigné la gagnante, en larmes, alors qu’elle acceptait l’artiste de l’année. « J’ai enfin l’impression que la musique country commence à m’aimer en retour. »

Mme Wilson est arrivée favorite dans la soirée avec neuf nominations et avait remporté un prix avant même le début de la télédiffusion sur ABC, car elle et HARDY ont été nommés gagnants dans la catégorie évènement musical de l’année, pour Wait in the Truck.

C’était également une autre soirée majeure à Nashville pour le rappeur devenu chanteur Jelly Roll, qui plus tôt cette année a remporté les CMT Music Awards.

Il a ouvert le spectacle avec une interprétation de son succès Need a Favor, avec l’invitée surprise Wynonna Judd, puis l’a clôturé en duo avec K. Michelle sur Love Can Build A Bridge, la chanson classique de Judd avec sa défunte mère Naomi.

Entre les deux, Jelly Roll a remporté le prix du meilleur nouvel artiste.

« Il y a quelque chose de poétique dans le fait qu’un homme de 39 ans remporte le prix du nouvel artiste de l’année, a-t-il déclaré depuis la scène. Ce qui est devant vous est bien plus important que ce qui est derrière vous. »

Une reprise gagnante pour Luke Combs

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION/ASSOCIATED PRESS Luke Combs a remporté le Prix du simple de l’année.

Luke Combs a remporté le Prix du simple de l’année mercredi soir au gala des Country Music Awards pour sa reprise de Fast Car de Tracy Chapman, qui est devenue l’improbable gagnante de la chanson de l’année pour un morceau qu’elle a écrit en 1988.

« Je tiens à remercier Tracy Chapman d’avoir écrit l’une des plus grandes chansons de tous les temps », a déclaré le chanteur de 33 ans de Caroline du Nord, en acceptant le premier trophée remis lors de l’émission ABC. « C’est la première chanson préférée que j’ai jamais eue. »

Mme Chapman, qui a remporté deux Grammys pour Fast Car en 1989, n’était pas présente à la cérémonie au Bridgestone Arena de Nashville, mais a déclaré dans un communiqué que c’était « vraiment un honneur pour ma chanson d’être reconnue 35 ans après ses débuts ».

M. Combs est ensuite monté sur scène pour interpréter Where the Wild Things Are.

Luke Bryan et Peyton Manning ont animé la cérémonie, qui comprenait un hommage musical au regretté auteur-compositeur-interprète Jimmy Buffett, avec des prestations de Kenny Chesney, The Zac Brown Band, Alan Jackson et Mac McAnally, membre de longue date du groupe de Buffett.

Le groupe a organisé une fête sur la plage avec un mélange de succès de Buffett, commençant par A Pirate Looks at Forty et se terminant par Margaritaville, alors que Chesney criait « Merci Jimmy ! » à Buffett, qui a toujours été apprécié des artistes country.

Dans ce qui est en train de devenir une série de traditions CMA, Chris Stapleton a remporté le prix du chanteur masculin de l’année pour la septième fois, Old Dominion a remporté le prix du groupe vocal de l’année pour la sixième fois et Brothers Osborne a remporté le prix du duo de l’année pour la sixième fois.

« Honnêtement, nous sommes choqués, chaque année, cela se produit », a déclaré T. J. dit Osborne.