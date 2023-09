Gaétan Nonchalant, Pomplamoose et Land of Talk

Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Gaétan Nonchalant, Champs de blés (avec Philippe Katerine)

L’absurde à la puissance deux, ou plutôt à la puissance infinie, alors qu’aux côtés de Gaétan Nonchalant on retrouve nul autre que le maître du genre, Philippe Katerine, pour cette pièce qui rappelle l’importance de centrer ses énergies sur les beaux moments de la vie. Juste pour cette collaboration, cette pièce vaut l’écoute. Mais on ajoute que la chanson, eh bien, elle est merveilleusement bonne ! La ligne de basse et la simplicité vaporeuse des synthétiseurs accompagnent à merveille les propos dictés par ces deux artistes qui recherchent ici – comme toujours – la zénitude.

Pomplamoose, Tu peux pas savoir (avec Larry Goldings)

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE POMPLAMOOSE Nataly Dawn et Jack Conte, le duo Pomplamoose

Pomplamoose, formé du duo Jack Conte et Nataly Dawn, quitte de temps en temps le champ du rock indépendant pour celui de la pop ambiante des années 1960. C’est le cas ici, avec cette pièce trempée dans la sauce french pop. Un synthétiseur aérien, des airs de trompettes et, surtout, la présence du pianiste Larry Golding à l’orgue constituent l’offre musicale, alors que Dawn chante en français, toujours sans accent. Parfaitr pièce de fin d’été, à écouter au coucher du soleil.

Land of Talk, Pwintiques

PHOTO FOURNIE PAR SIX MEDIA Land of Talk

Quelques notes bouclées d’un démo sont devenues une pièce instrumentale de sept minutes. Heureux mixte d’un synthétiseur, d’une batterie – qui claque allégrement le tempo et fait penser à Fugazi – et d’airs d’instruments à vent. Les échantillons de séances d’enregistrement ont ainsi été collés pour former cette pièce en crescendo, marquée en son centre par une baisse des volumes et un changement de tempo. Lizzie Powell proposera un cinquième album dans quelques semaines. Cette pièce instrumentale entendue en est une belle carte de visite !