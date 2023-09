(Buffalo, NY) Le bloqueur et les jambières, c’est bien beau, mais la vie de Quentin Miller, c’est aussi la guitare, le piano et la basse.

L’espoir du Canadien, qui participe au tournoi des recrues cette fin de semaine, a publié vendredi, en toute discrétion, son premier projet musical, intitulé The Sound of my Thoughts. Une œuvre de six courtes pièces, toutes instrumentales – « je chante très mal. Vaut mieux que je ne chante pas ! », prévient-il.

Ça se trouve sur Apple Music, comme les microsillons de Taylor Swift et Justin Bieber, mais le gardien ne se fait pas d’illusions sur son nombre de téléchargements.

« Ça se trouve sous le nom de q. miller. J’ai essayé de chercher et même moi, j’ai eu de la misère à trouver ! lance-t-il en riant. Je ne sais pas si des gens vont l’écouter, mais ce n’est pas grave, je le fais pour mon plaisir. »

Il s’y est mis il y a trois ans. Son grand frère, Caleb, avait acheté « un “software” à 800 $ et il n’avait pas l’air de ben ben l’utiliser, donc j’ai essayé et j’ai adoré ça », raconte-t-il.

« J’ai commencé la guitare il y a deux ans. J’apprends par moi-même. Je ne suis pas encore excellent, mais je me débrouille. J’ai eu une basse à ma fête l’an passé. Et du piano. J’essaie d’apprendre des chansons à l’oreille. »

La musique, c’est un peu l’équilibre dans la vie de l’Ahuntsicois. Son studio est à Québec, là où il joue depuis un an en tant que membre des Remparts. « On a des entraînements le matin, ensuite l’école. Je reviens vers 15-16 h. Après, je fais un peu de musique, je relaxe et c’est souvent là que je produis. Je joue de la guitare, j’essaie de trouver des accords. Souvent, mes chansons ne sont pas tant bonnes, mais des fois, ça sort bien ! »

PHOTO FOURNIE PAR LE CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC. Quentin Miller

Il assure que ce temps loin des patinoires, des faits saillants sur YouTube, lui bénéficie également sur la patinoire.

La musique peut m’aider énormément pour mon hockey. Ce qui peut nuire aux gars, c’est qu’ils sont tout le temps, tout le temps dans le hockey et ça te brûle. La musique, ça m’aide dans mes temps libres à mettre mon cerveau ailleurs, donc quand j’arrive au hockey, je suis concentré à 100 % et je ne pense à rien d’autre. C’est un moyen de mettre plus d’énergie sur mon hockey sans me brûler, de varier mon monde, de me calmer un peu. Ça fait du bien. Quentin Miller

L’aviateur

Heureux hasard, William Rousseau, qui partageait le travail avec Miller l’an dernier, participe lui aussi au tournoi des recrues, en tant qu’invité des Bruins de Boston.

Les deux anciens comparses (Rousseau a été échangé aux Huskies en juin) ont d’ailleurs bien failli s’affronter samedi, puisque Miller défendait le filet du CH. Mais Rousseau occupait le rôle de réserviste chez les Bruins. Les deux ont profité de l’échauffement pour faire la causette, avant que Miller livre une performance 26 arrêts dans un gain de 4-1. « Je lui ai parlé, je lui ai donné de petits conseils. Il a bien vu la rondelle tout le match. Pour un gardien, quand tout a l’air facile, c’est que tu joues bien », estime Rousseau.

Et la musique de Miller ? « Je n’ai pas encore écouté, mais c’est le fun d’avoir des passions en dehors du hockey. Moi, c’est l’aviation. C’est important de décrocher au hockey, surtout pour les gardiens. »

GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE William Rousseau

« Moi, c’est l’aviation. » Rousseau laisse tomber l’information, comme s’il s’agissait d’un élément banal.

« Ça vient d’un voyage en Europe avec mes parents, j’avais trippé sur l’espace aérien. Ça fait trois ans, j’ai mes licences privées, je suis en train de faire ma licence commerciale. J’ai été chanceux d’avoir la piqûre assez vite. Des joueurs suivent certains cours juste pour dire qu’ils sont à l’école. Moi, si le hockey ne marchait pas, j’aurai ça. »

Il a commencé ses cours à Québec, mais les finira à Rouyn. « À temps plein, je serais à six mois de commencer, calcule Rousseau. Mais le processus est long pour se faire engager. Tu fais ce qu’ils appellent de la rampe. Tu travailles pour eux, mais tu ne voles pas. C’est pour apprendre à te connaître. Tu commences, tu accumules des heures et rendu à 1500 heures, tu postules à Air Canada. »

Voilà une alternative intéressante pour un gardien qui, à 6 pi 1, est jugé trop petit par certains recruteurs.

« L’objectif no 1 reste le hockey professionnel. Si les portes se ferment, par malheur, j’aurai ma passion. C’est spécial. J’ai été chanceux de développer ça assez jeune. »