Sur ce nouvel album, Allison Russell célèbre sa résilience, ses racines, sa communauté, sa culture et, surtout, la « joie du survivant ».

Alors qu’elle exorcisait ses démons sur son premier album solo, Outside Child, paru en 2021, la Montréalaise Allison laisse cette fois entrer pleinement la lumière sur son deuxième essai.

The Returner est un disque qui fait du bien. Les textes nous touchent, la musique nous emporte et la divine voix d’Allison Russell excelle.

Après ses trois nominations aux prix Grammy, après ses prix aux Americana Music Honors & Awards, aux Canadian Folk Music Awards et aux prix Juno, Allison Russell nous revient avec un album qui pourrait de nouveau se retrouver cité sur plusieurs listes de nominations.

On danse presque tout le temps que dure The Returner, un album de 45 minutes tapissé de pièces au tempo entraînant. Il y a toujours de l’americana dans la musique d’Allison Russell. Le folk est bien présent, simplement beaucoup plus en retrait. Le gospel s’invite souvent. Le country n’est pas bien loin. Elle joue avec tous les styles de la musique noire et les fait siens, dans un ensemble qui allie habilement un côté classique et un autre côté plus moderne.

La pièce-titre, la plus lente et épurée du disque, sonne comme une jolie prière, un mantra. La superbe Requiem, à la toute fin du disque, lui fait écho. Chantée en harmonie dans les couplets comme le refrain, la ballade folk s’écoute comme une berceuse qui s’envole finalement en hymne gospel enlevant.

Eve Was Black rend hommage à la culture afro-américaine, aux racines qui ont formé le riche héritage noir. La courte seconde partie de la chanson, chantée en français, est particulièrement rafraîchissante.

Stay Right Here est complètement disco et funky, totalement enivrante. On se rend bien vite compte à l’écoute de ce disque qu’Allison Russell sait à peu près tout faire, que l’agencement de tous les genres sur The Returner est un pari tout à fait relevé.

Snake Life est complexe, son groove nous entraîne dans différentes directions, les cordes et la basse travaillant de concert pour créer une ambiance un peu décalée que le chant de Russell intensifie magnifiquement.

Allison Russell est une poète. Il suffit de les lire sans musique pour comprendre à quel point l’enrobage musical est d’une aussi grande valeur que les mots qu’elle nous chante. Wendy & Lisa (anciennes collaboratrices de Prince), Brandi Carlile, Brandy Clark et Hozier figurent dans les crédits pour cet album réalisé durant le solstice d’hiver 2022, en quelques jours seulement. La communauté qu’Allison Russell a su rassembler autour d’elle a embelli sa vision de la plus belle des façons.

Extrait de Stay Right Here

0:00 0:00 Couper le son