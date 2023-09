Voici quelques sorties d’albums attendus par nos journalistes cet automne.

Karkwa, Dans la seconde

On a longtemps cru qu’un retour de Karkwa ne serait possible que la semaine des quatre jeudis… Louis-Jean Cormier avait pris soin de faire table rase en se lançant en solo ; de son ancien groupe, seule Marie-Pierre Arthur (sœur cosmique et choriste occasionnelle) a échappé au balayage et a fait les chœurs du Bull’s Eye. Même s’il a renoué musicalement avec François Lafontaine et que le projet Karkwatson a connu une brève deuxième vie, ça ne laissait pas présager une reformation du groupe pour autant. Or, voilà, après la tournée – qui a débuté mercredi à Saint-Hyacinthe –, voici que le nouveau disque s’en vient le 8 septembre. Secret total d’ici là, sauf pour la chanson Parfaite à l’écran, dévoilée en mai, qui ne laisse pas entrevoir de révolution dans l’univers du quintette dont la renommée semble avoir grandi en son absence.

Alexandre Vigneault, La Presse

Extrait de Parfaite à l’écran, de Karkwa

0:00 0:00 Couper le son

Émile Bilodeau, Au bar des espoirs

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Émile Bilodeau

Les quelques chansons déjà dévoilées de ce cinquième album d’Émile Bilodeau montrent que le jeune auteur-compositeur-interprète n’a rien perdu de sa verve. Par ailleurs, il s’est adjoint les services d’un nouveau réalisateur, Simon Kearney, qui semble l’avoir emmené sur des chemins musicaux un peu différents. Bien sûr, Émile Bilodeau crâne beaucoup en disant que cet album sera « le meilleur de [sa] carrière », mais on aime toujours voir le monde à travers ses yeux pleins de révolte et d’empathie, et on a hâte d’entendre où il est rendu dans son évolution.

Josée Lapointe, La Presse

Sortie le 29 septembre

Extrait de la chanson Les Daisy, d’Émile Bilodeau

0:00 0:00 Couper le son

James Blake, Playing Robots into Heaven

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE James Blake

L’œuvre de James Blake est si singulière qu’il est toujours difficile de se préparer à ce qu’il nous offrira ensuite. Son sixième album, Playing Robots into Heaven, à paraître le 8 septembre, ramènera de nouveau, semble-t-il, les racines électros du Britannique au talent sans borne. Le disque précédent, Friends That Break Your Heart, le faisait déjà de magnifique façon. « Wherever I go I’m only as good as my mind/Which is only good if you’re mine », annonce le musicien sur cette chanson d’amour rythmée et douce, où les voix s’empilent et nous habitent. James Blake sera de passage à l’Olympia de Montréal le 10 octobre prochain.

Marissa Groguhé, La Presse

Sortie le 8 septembre

Extrait de Loading, de James Blake

0:00 0:00 Couper le son

Elisapie, Inuktitut

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Elisapie, sur scène au Palais des Congrès, à l’automne 2022

Elisapie a commencé en mars à dévoiler des extraits de son quatrième album solo, révélant du même coup son grand projet : un disque de reprises en inuktitut de chansons connues, qui ont une résonance particulière dans sa vie, celle de sa famille et de sa communauté du Grand Nord. On a déjà entendu ses versions de Heart of Glass (Uummati Attanarsimat), The Unforgiven (Isumagijunnaitaungituq, qui ouvrira l’album), Wild Horses (Qimmijuat) et Time After Time (Taimangalimaaq), alors on est très curieux de découvrir ce qu’elle fera de chansons emblématiques de Fleetwood Mac (Dreams, qui lui ira assurément très bien), Pink Floyd (Wish You Were Here) et Leonard Cohen (Hey, That’s No Way to Say Goodbye), entre autres. Elle a opté jusqu’ici pour une approche douce, où son chant est bien en avant, et l’attention portée aux textures. Elisapie en dévoilera assurément davantage ce week-end au FME, où elle est en concert. Inuktitut paraît le 15 septembre.

Alexandre Vigneault, La Presse

Extrait de Taimangalimaaq (Time After Time), d’Elisapie

0:00 0:00 Couper le son

Dominique Fils-Aimé, Our Roots Run Deep

PHOTO JETRO EMILCAR, FOURNIE PAR ENSOUL RECORDS Dominique Fils-Aimé

C’est évident, Dominique Fils-Aimé aime les concepts et les projets de longue haleine. Après sa magnifique trilogie (2018-2021) inspirée des racines de la musique noire américaine, l’envoûtante chanteuse soul est de retour avec un nouvel album, et annonce du même coup qu’il sera le premier opus d’une nouvelle trilogie ! On retrouve dans la chanson Feeling Like a Plant la voix chaleureuse et le goût pour les rythmes entêtants de la chanteuse, qui a travaillé de nouveau avec son complice Jacques Roy à la réalisation. Dominique Fils-Aimé amorce à l’automne une grande tournée qui la mènera au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en France et en Suisse.

Josée Lapointe, La Presse

Sortie le 22 septembre

Extrait de Feeling Like a Plant, de Dominique Fils-Aimé

0:00 0:00 Couper le son

Population II, Électrons libres du Québec

PHOTO FOURNIE PAR BONSOUND Le trio Population II

Déjà, le titre de l’album est intrigant. Puis, de la musique qui mélange avec autant d’audace et de doigté le funk, le post-punk et le rock lourd, le tout dans un canevas jazz, c’est rare. Population II proposera son deuxième et attendu opus le 6 octobre. À la réalisation, le touche-à-tout Emmanuel Éthier (Chocolat, Pierre Lapointe, Choses Sauvages) ajoute une texture bien seventies. À noter : cette sortie marquera le centième album du label Bonsound. Donc, oui, tout est en place pour un gros automne pour le trio composé du chanteur et batteur Pierre-Luc Gratton, du guitariste et claviériste Tristan Lacombe et du bassiste Sébastien Provençal. Musicalement, pensez un peu à Osees, groupe avec lequel Population II a justement des liens en tournée.

Philippe Beauchemin, La Presse

Extrait de C.T.Q.S., de Population II

0:00 0:00 Couper le son

Jeremy Dutcher, Motewolonuwok

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE, TIRÉE DU VIDÉOCLIP Jeremy Dutcher

L’album à venir de Jeremy Dutcher est des plus prometteurs. Les extraits dévoilés jusqu’à présent, dont la fantastique ballade Take My Hand, nous préparent à un disque puissant, teinté encore une fois de tout ce que Dutcher porte en lui. L’artiste autochtone, qui s’est installé à Montréal, a fait partager avec Take My Hand une ode à sa communauté et à sa langue, accompagnée d’une mélodie au piano envoûtante, sur laquelle il lance un appel à aimer encore, à se réunir, à honorer l’héritage du passé.

Marissa Groguhé, La Presse

Sortie le 6 octobre

Extrait de Take My Hand, de Jeremy Dutcher

0:00 0:00 Couper le son

A$AP Rocky, Don’t Be Dumb

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE A$AP Rocky et Rihanna lors du dernier Met Gala

Plus de cinq ans après Testing, A$AP Rocky devrait lancer son quatrième album studio d’ici la fin de l’année. Un encourageant premier extrait, Riot (Rowdy Pipe’n), est paru en juillet. Produite par Pharrell Williams, la chanson est parfaite pour rouler lentement les fenêtres baissées par une belle journée d’été. Rocky, qui avec Rihanna, vient d’accueillir son deuxième enfant, a également interprété trois nouvelles pièces, dont l’une intitulée Wetty (Taylor Swift), lors du festival Rolling Loud, en juillet, à Miami. Sur l’une d’elles, il semblait même décocher quelques flèches en direction de Travis Scott.

Pascal LeBlanc, La Presse