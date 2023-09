Ils seront de passage à Montréal cet automne et dans l’œil de nos journalistes.

Deux fois Peter Gabriel

Peter Gabriel ne fait jamais les choses comme les autres. Il a décidé de dévoiler au compte-gouttes les extraits de son nouvel album I/O en s’appuyant sur le calendrier lunaire ; une nouvelle chanson a ainsi été lancée à chaque pleine lune, depuis le 6 janvier dernier. Le chanteur de 73 ans a ainsi lancé neuf pièces, sans donner plus de détails sur la date de lancement officiel de l’album, promis néanmoins cette année. On peut toutefois être certain d’une chose : Gabriel sera sur la scène du Centre Bell avec ses fidèles complices le 13 septembre pour faire découvrir les chansons qu’il mitonne depuis maintenant 21 ans. Fidèle à son habitude, pas question en effet pour l’ancien leader de Genesis de jouer la carte de la nostalgie en s’appuyant sur ses grands succès ; il sera sur scène pour montrer à quel point son énergie créatrice est encore intacte.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Centre Vidéotron, 8 septembre

Centre Bell, 13 septembre

0:00 0:00 Couper le son

PHOTO TOM MARTIN, TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM @WUTANGCLAN Wu-Tang Clan en spectacle lors du Nass Festival

Wu-Tang Clan, Nas et De La Soul, à la Place Bell

Pendant une soirée à Laval, le rap des années 1990 sera à l’honneur. Wu-Tang Clan, De La Soul et surtout Nas sont toujours actifs, mais la tournée NY State Out Mind célèbre davantage les nombreux succès passés du vaste répertoire de ces artistes. Ce sera aussi l’occasion d’honorer la mémoire de David Jolicœur, alias Trugoy the Dove, qui nous a quittés le 12 février dernier, ainsi que celle d’Ol Dirty Bastard, mort il y a près de 19 ans déjà.

Pascal LeBlanc, La Presse

À la Place Bell, le 2 octobre, 20 h

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Brach

Philippe Brach au MTelus

Une des plus belles surprises de l’année a certainement été la sortie inattendue au printemps d’un nouvel album de Philippe Brach, Les gens qu’on aime. Le fébrile auteur-compositeur-interprète, qui n’a pas donné de spectacle depuis quatre ans, entreprend cet automne une grande tournée du Québec, qui durera au moins jusqu’en juin 2024 et qui le fera passer par le MTelus en novembre. On attend avec impatience ces retrouvailles qui s’annoncent explosives. Et pour l’avoir vu tard le soir sur une scène extérieure des Francos en juin, on peut vous garantir que Brach est en forme et en voix, et que son charisme est intact.

Josée Lapointe, La Presse

Au MTelus, le 18 novembre

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE KAYTRAMINÉ Kaytranada et Aminé

KaytrAminé au Piknic Électronik

Le Montréalais récompensé aux prix Grammy Kaytranada et le chanteur américain Aminé ont fabriqué un objet de pur plaisir avec leur album collaboratif, paru en mai dernier. L’album inspire le soleil et la fête. Pharrell, Snoop Dogg et Amaarae comptent parmi les collaborateurs. En spectacle, Kaytranada sait toujours installer une ambiance divertissante, dansante et planante. Avec ce récent disque comme matériel, on peut s’attendre à un set qui terminera l’été en beauté.

Marissa Groguhé, La Presse

Au Piknic Électronik, le 7 septembre

0:00 0:00 Couper le son

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE D’ARCTIC MONKEYS Arctic Monkeys

Arctic Monkeys au Centre Bell

Il faut avoir un peu de blanc dans les cheveux (ou presque) pour se rappeler le premier passage d’Arctic Monkeys à Montréal, en mars 2006, au défunt Spectrum : un concert coup de poing, mené par de jeunes blancs-becs qui faisaient du rock comme si personne n’en avait jamais fait avant eux. Pas tout à fait 20 ans plus tard, Alex Turner n’a rien perdu de sa verve – c’est un fabuleux conteur –, mais ses compagnons et lui ont gagné en finesse et même en grandeur. D’un rock brut, presque brutal, Arctic Monkeys est passé à une forme arty où les grooves sont intelligents et les orchestrations amples sur ses disques Tranquility Based Hotel+Casino (2018) et The Car (2022). Il sera intéressant de voir comment tout ça peut cohabiter avec les brûlots de l’album AM et des précédents. Réponse… ce samedi au Centre Bell !

Alexandre Vigneault, La Presse

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Nick Cave

Nick Cave à la Place des Arts

Avec ses nombreuses visites au cours des dernières années, additionnées à son exposition il y a un an à la Maison des festivals – une exclusivité en Amérique du Nord –, on devine l’amour de l’Australien pour notre métropole. Un amour partagé par les fans d’ici, qui auront la chance de le lui témoigner à nouveau lors de ce spectacle « intime » à la Place des Arts. Non, son acolyte de toujours et membre en règle de son groupe Bad Seeds – Warren Ellis – ne sera pas à ses côtés pour cette prestation piano-guitare. Mais séchez les pleurs : c’est un autre grand de la musique rock qui complétera le duo et assurera la rythmique guitare et basse, soit Colin Greenwood, du mythique groupe Radiohead. Cave et Greenwood sur une scène, le temps d’un soir : non, on ne manquera pas ça !

Nick Cave à la salle Wilfrid-Pelletier, 12 octobre, 20 h

Philippe Beauchemin, La Presse

0:00 0:00 Couper le son

PHOTO HOLLY WHITAKER, FOURNIE PAR LE GROUPE Black Country, New Road

Black Country, New Road

Le groupe de rock britannique Black Country, New Road a failli cesser d’exister lors du départ du meneur Isaac Wood, qui a dû se retirer pour prendre soin de sa santé. Sa tournée subséquente avait été annulée. Cette décision suivait de près la sortie du fabuleux album Ants From Up There, un disque qui dessinait un destin glorieux pour la formation. Heureusement, Black Country, New Road est encore en vie et sera à Montréal à la mi-septembre. Il nous tarde de voir ce que le groupe, dans sa forme actuelle, proposera sur scène.

Marissa Groguhé, La Presse

Au National, le 16 septembre

0:00 0:00 Couper le son

PHOTO ANNIE ATLASMAN, FOURNIE PAR LE GROUPE Jinjer

Jinjer à Québec et Montréal

Les métalleux québécois auront finalement patienté près de quatre ans avant de pouvoir revoir Tatiana Shmayluk et sa bande, qui ont vu leur horaire bouleversé d’abord par la pandémie, mais ensuite par l’invasion de leur pays par la Russie, il y a plus d’un an. C’est donc en tant qu’ambassadeurs culturels d’Ukraine que les quatre ont repris la route, utilisant leur métal décomplexé comme arme de sensibilisation massive. Jinjer arrive au MTelus avec une machine implacable, incroyablement bien huilée, menée par une chanteuse qui défie les lois de la nature et appuyée par un « power trio » qui fait baver d’envie tout musicien qui se respecte. Jinjer est en voie d’intégrer le cercle restreint de la royauté métal, c’est l’occasion rêvée de voir le groupe de près.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Au Capitole, 13 septembre, et au MTelus, 14 septembre