De la musique, il y en aura partout au Québec lors de cette foisonnante rentrée. Qu’ils soient en début ou en milieu de tournée, les artistes d’ici seront sur toutes les scènes, dans toutes les régions, pendant tout l’automne.

Nouvelles tournées

Les sorties d’albums sont particulièrement nombreuses cet automne, ce qui signifie que bon nombre de tournées vont démarrer au cours des prochaines semaines.

Par exemple, la bande de Salebarbes commencera à sillonner le Québec dans la foulée de la sortie récente de son troisième album, tout comme Karkwa, qui fera un retour sur disque le 8 septembre après plus d’une décennie d’absence et dont on attend la venue sur scène avec impatience.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Dominique Fils-Aimé

Mais ce sont aussi les Émile Bilodeau, Dominique Fils-Aimé, Alaclair Ensemble, Comment Debord, Aliocha Schneider et Fanny Bloom (tous les deux plus tard en novembre), notamment, qui prendront bientôt la route avec leurs nouvelles chansons en poche.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Dumas

Notons que Dumas, qui avait lancé son album au tout début de l’année, commencera finalement sa tournée vers la fin de septembre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les Trois Accords

Et ça continue

Après un été de festivals bien rempli, c’est le retour aux activités régulières pour bien des artistes.

Les tournées entreprises au début de l’année reprennent donc pour Les Trois Accords, Bleu Jeans Bleu, Gab Bouchard, Thierry Larose – qu’on pourra voir aussi un peu partout cet automne avec ses acolytes Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy dans leur spectacle commun Le roy, la rose et le lou(p) –, Maude Audet, Michel Rivard, le duo Hauterive, formé de Mara Tremblay et Catherine Durand, FouKi et de nombreux autres.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Stréliski

Les amateurs de musique instrumentale pourront aussi retrouver Alexandra Stréliski et Flore Laurentienne dans une salle près de chez eux.