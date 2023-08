Prochain album de Dolly Parton

Paul McCartney et Ringo Starr reprennent Let It Be

(New York) Les deux Beatles encore vivants, Paul McCartney et Ringo Starr, jouent une reprise de leur célébrissime Let It Be sur le prochain album de la mégastar américaine de la country Dolly Parton, a annoncé vendredi la musicienne de 77 ans.