Les fans canadiens de Taylor Swift ont été nombreux au cours des dernières semaines à demander à la chanteuse de s’arrêter au Canada. Même le premier ministre Justin Trudeau avait écrit un message en ce sens sur les réseaux sociaux. Leurs vœux seront enfin exaucés.

Sur Instagram, Taylor Swift a annoncé de nouvelles dates de sa tournée Eras, dont un arrêt à Toronto. L’interprète de Anti-Hero, Cruel Summer et Shake It Off sera en concert six soirs en 2024 au Centre Rogers, du 14 au 16 novembre, puis du 21 au 23 novembre.

Le premier ministre Justin Trudeau avait interpellé la chanteuse sur Twitter au début du mois de juillet afin de l’inviter à venir au Canada.

Pas de chance pour les Swifties de Montréal. La chanteuse ne s’arrêtera qu’à un endroit au Canada pour le moment.