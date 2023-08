Place aux lecteurs

Les guitaristes québécois adulés par nos lecteurs

Quel joueur de guitare vous impressionne le plus au Québec ? Délicate question posée à notre lectorat, dans la foulée de notre dossier sur les as nationaux de la six cordes publié mardi dernier. Nous avons été inondés de messages, citant près d’une centaine de talentueux musiciens. Sans plus attendre, voici les chouchous de nos lecteurs.