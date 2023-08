(Londres) Plus de 1400 objets personnels de Freddie Mercury, dont ses costumes de scène flamboyants, des brouillons manuscrits de Bohemian Rhapsody et le piano à queue qu’il a utilisé pour composer les plus grands succès de Queen, seront exposés gratuitement chez Sotheby’s, à Londres, avant leur mise aux enchères.

Sylvia Hui Associated Press

La vaste collection d’effets personnels du chanteur, qui avait été laissée à l’amie proche de Mercury, Mary Austin, était restée intacte dans son manoir de l’ouest de Londres pendant 30 ans depuis sa mort en 1991.

Austin, âgée de 72 ans, a déclaré dans une interview à la BBC en avril qu’elle avait décidé de vendre presque tous les articles pour « fermer ce chapitre très spécial de (sa) vie » et « mettre de l’ordre dans (ses) affaires ».

Parmi les centaines de trésors personnels de Mercury figuraient ses combinaisons à paillettes éblouissantes, ses vestes en cuir et les somptueuses cape et couronne rouges qu’il portait lors de sa dernière représentation de Queen en 1986, ainsi que des ébauches des succès Don’t Stop Me Now, We Are The Champions et Somebody to Love.

Le brouillon manuscrit de Bohemian Rhapsody – qui montre que Mercury a expérimenté le nom de la chanson Mongolian Rhapsody avant de le rayer – devrait rapporter entre 800 000 et 1,2 million de livres (1,35 à 2 millionsCAN)

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Yamaha G-2 de Freddie Mercury

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS La couronne portée par Freddie Mercury lors de la tournée Magic.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Le jukebox Wurlitzer

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Des costumes de scène 1 /4







« De tous les objets qu’il possédait, c’est celui qui comptait le plus pour lui », a déclaré Gabriel Heaton, spécialiste de la maison de vente aux enchères.

Parmi les autres objets notables, citons la collection d’art de Mercury, avec des œuvres de Pablo Picasso, Salvador Dalí et Marc Chagall ; des invitations manuscrites à ses fêtes d’anniversaire et à ses dîners et ses collections éclectiques de meubles anciens, de kimonos japonais et de figurines de chats.

L’exposition ouvre vendredi et se poursuivra jusqu’au 5 septembre. Les articles seront ensuite vendus dans une série d’enchères plus tard ce mois-là.