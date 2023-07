The Cure au Centre Bell en juin dernier

The Cure enregistre sa tournée la plus lucrative en carrière

Même si les prix des billets de la dernière tournée nord-américaine du groupe rock The Cure étaient plutôt abordables, Shows of a Lost World représente sa tournée la plus lucrative en carrière, a récemment rapporté Billboard.

Selon les données du média spécialisé, Robert Smith et sa bande ont vendu 547 000 billets pour leurs spectacles aux États-Unis et au Canada, ce qui leur a permis d’engranger des recettes de 37,5 millions de dollars, doublant ainsi leur précédent sommet. En effet, en 2016, la tournée nord-américaine du groupe britannique avait rapporté 18 millions.

Shows of a Lost World établit également un record quant au nombre de spectateurs. Avant 2023, 1992 avait été l’année des plus grandes foules avec 402 000 billets vendus.

Selon Billboard, The Cure aurait pu faire beaucoup plus d’argent s’il avait choisi de hausser le prix des billets. Avec un coût moyen de 68,54 $, les billets de la tournée se sont vendus 37 % moins chers que ceux d’artistes de même calibre.

Billboard souligne que Robert Smith a insisté pour que des sièges soient offerts à aussi peu que 30 $ lors de chacune des représentations. Dans le cadre de Shows of a Lost World, The Cure est monté deux soirs sur la scène du Centre Bell en juin.

En mars dernier, le leader du groupe avait par ailleurs ouvertement critiqué les techniques de revente de Ticketmaster.