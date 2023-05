Selon le Daily Mail, le chanteur Ed Sheeran a déclaré en cour qu’il quitterait l’industrie musicale s’il perdait son procès pour violation de droits d’auteur.

L’auteur-compositeur-interprète fait actuellement l’objet d’une poursuite dans le cadre d’un procès pour plagiat lié à sa chanson de 2015 Thinking Out Loud.

En 2016, le chanteur britannique a été poursuivi en justice par Ed Townsend – l’un des coauteurs du titre classique de Marvin Gaye Let’s Get It On – qui l’a accusé d’avoir copié la chanson pour créer Thinking Out Loud.

D’après les accusations, Sheeran et sa coauteure Amy Wadge auraient copié le rythme de la chanson de 1973, ainsi qu’une séquence ascendante de quatre accords. La poursuite fait aussi mention de « similitudes frappantes » entre les deux titres qui violent le droit d’auteur.

De son côté, Sheeran nie avoir copié la chanson de Gaye. S’adressant au tribunal de Manhattan lundi, l’artiste a insisté sur le fait qu’il en aurait « fini » avec la musique s’il était reconnu coupable : « Si c’est le cas, je suis fini, j’arrête », a-t-il déclaré en décrivant l’impact du procès sur lui.

« Je trouve vraiment insultant de consacrer toute ma vie à être un interprète et un auteur-compositeur et de voir quelqu’un me diminuer », a ajouté l’interprète de Perfect.

