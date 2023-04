S’éloignant des grooves de ses deux premiers disques, Jain verse dans la pop romantique dansante sur son premier album en cinq ans.

Jain n’a pas seulement pris une longue pause après avoir mis fin prématurément à la tournée qui a suivi la sortie de son disque Souldier (2018), elle a aussi pris le temps de se réinventer. The Fool n’offre plus de ces chansons dansantes au phrasé syncopé et aux rythmes inspirés de l’Afrique et du Moyen-Orient où elle a vécu durant sa jeunesse. Il assume pleinement son penchant pour la pop élégante, parfois même tentée par le folk.

Il ne faut pas se laisser berner par l’esthétique de la pochette, dont le lettrage et les couleurs rappellent le rock psychédélique. Jain n’offre rien de décoiffant ici. Elle a raconté s’être inspirée de Stevie Nicks et de Kate Bush, mais ce qui ressort sur The Fool, ce sont les envies dansantes évoquant à la fois le disco et ses réinterprétations dans l’électro française des années 2010.

Il y en a assurément parmi les admirateurs de la première heure qui vont trouver que Jain se range et marche dans les sentiers fréquentés de la pop prévisible. Ce ne serait pas complètement faux, mais aussi parfaitement injuste : elle demeure une compositrice habile et, avec son réalisateur Yodelice, fait de belles mises en scène sonores, empreintes d’un romantisme rêveur.

Ces tapisseries musicales collent à merveille au propos de la chanteuse. Jain dit s’être inspirée des cartes du tarot pour écrire ses nouvelles chansons. On n’a pas besoin d’être versé dans cet art divinatoire pour saisir son propos : elle chante l’amour, parle du vertige d’être soi, de renouer avec soi et de trouver l’équilibre dans un monde inquiétant. Tout ça d’une voix onctueuse qui lèche l’oreille.

Jain n’entre dans le moule, mais seulement en apparence. The Fool synthétise habilement des décennies de musique (Pink Floyd, les Beatles, Elton John, Kate Bush, Stevie Wonder, et on en passe), revisitées avec un esprit bien actuel. Surtout, c’est mélodique et accrocheur, d’un bout à l’autre.

