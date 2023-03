On connaissait déjà les têtes d’affiche du prochain festival LASSO : Kane Brown et Chris Stapleton. Jake Owen, Brothers Osborne, Dean Brody, Elle King, Gabby Barrett, Les Hay Babies et Francis Degrandpré font partie des artistes qui s’ajoutent à la programmation de l’évènement qui se tiendra les 18 et 19 août.

LASSO, comme l’an dernier offrira un vaste panorama de la musique country actuelle. Les artistes au son plus traditionnel comme Brothers Osborne, Dean Brody ou Chris Stapelton dans ses moments les moins rocks, vont côtoyer ceux qui mêlent leurs racines à des styles plus pop comme Elle King ou Madeline Edwards, qui se rapproche parfois de la soul.

PHOTO SETH C. HELLMAM, FOURNIE PAR LASSO Gaby Barrett

Montréal est un important marché pour la musique country au Canada, disait evenko, promoteur de LASSO, l’été dernier. Environ 35 000 spectateurs se sont déplacés les 12 et 13 août 2022 pour la première édition du festival, qui recevait notamment Luke Bryan Dierks Bentley, Riley Green et Old Dominion.

L’affiche de 2023 s’annonce toute aussi rassembleuse avec des chanteurs et chanteuses issus de différentes générations. Comme en 2022, LASSO est en zone paritaire : des 22 artistes ou groupes annoncés à ce jour, près de la moitié (9 sur 22) sont des femmes.

Les billets d’un ou deux jours seront mis en vente vendredi à 10 h. Une prévente a lieu pour les détenteurs d’une carte American Express.