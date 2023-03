La période mathématique d’Ed Sheeran tire à sa fin : après+(addition), x (multiplication), ÷ (division) et = (égalité), il lancera – (soustraction) le 5 mai.

« Je travaille à Subtract depuis une décennie, tentant de sculpter l’album acoustique parfait, écrivant et enregistrant des centaines de chansons avec en tête une vision claire de ce que le disque devrait être. Puis, au début de 2022, plusieurs choses ont changé dans ma vie, ma santé mentale, et ultimement, ma vision de la musique et de l’art », a écrit Ed Sheeran sur les réseaux sociaux.

Écrire des chansons est un processus thérapeutique, ajoute le chanteur de Shape Of You. Bouleversé par des problèmes de santé ou le décès de proches, il a écrit pour lutter contre la peur, la dépression et l’anxiété, explique-t-il.

« Pour la première fois, je n’essaie pas de façonner un album que les gens vont aimer, je sors simplement quelque chose d’honnête et de vrai, fidèle à là où j’en suis dans ma vie adulte », écrit encore Ed Sheeran.

Aaron Dessner du groupe The National, qu’il a rencontré par l’entremise de Taylor Swift, est le partenaire d’Ed Sheeran à l’écriture et à la réalisation pour Subtract. Le disque de 14 chansons est décrit comme un album folk, doté d’arrangements orchestraux.