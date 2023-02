Saisir la beauté malgré l’inquiétude

On connaît depuis longtemps l’engagement écologiste du bassiste des Cowboys fringants, Jérôme Dupras, comme environnementaliste, scientifique et professeur d’université. Cet hiver, il pousse plus loin encore l’alliage entre les arts et la science en lançant un album instrumental inspiré de la crise climatique.