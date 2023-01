Une guitare acoustique Epiphone signée, qui figurait sur la pochette de l’album Evermore de Taylor Swift en 2020, pourrait rapporter entre 5000 et 10 000 $ US.

(Los Angeles) La guitare acoustique de Taylor Swift, les chaussures de tennis signées par Eminem et un ensemble porté par un membre du BTS font partie des articles qui seront mis aux enchères à des fins caritatives le mois prochain.

Associated Press

Julien’s Auctions a annoncé mardi que les souvenirs de certains des artistes de musique les plus populaires seront mis à l’encan lors de la vente aux enchères de bienfaisance MusiCares le 5 février.

Tous les profits de l’évènement suivant la cérémonie des Grammy iront à MusiCares, une organisation qui aide les musiciens en période de crise financière et médicale.

Une guitare acoustique Epiphone signée, qui figurait sur la pochette de l’album Evermore de Taylor Swift en 2020, pourrait rapporter entre 5000 et 10 000 $ US. Eminem a écrit les mots « Shady » sur une paire de Nike Air Max pouvant coûter jusqu’à 3000 $ US. Et une combinaison noire de style utilitaire et une boucle de ceinture portées par J-Hope de BTS lors d’une séance photo pour son premier album solo Jack In the Box pourraient rapporter jusqu’à 4000 $ US.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JULIEN'S AUCTIONS

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JULIEN'S AUCTIONS



Snoop Dogg et son fils, Cordell, feront don de systèmes audio signés par les deux, et d’un jeton non fongible spécial, des items qui pourraient se chiffrer à 8000 $ US.

Joni Mitchell aura plusieurs articles mis aux enchères, dont une copie signée de sa peinture à l’huile originale de Jimi Hendrix. Une autre œuvre vient de l’ancien chanteur principal de Van Halen, David Lee Roth, une toile acrylique appelée Dark Ocean.

Le reste des articles mis aux enchères proviennent d’un large éventail d’artistes, dont Barbra Streisand, Daft Punk, Jimmy Buffet, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, The Rolling Stones et Jon Batiste.