En supprimant toutes ses publications sur Instagram dimanche, Madonna lançait une machine à rumeurs, qu’elle éteignait elle-même mardi matin. La reine de la pop amorcera une tournée mondiale en juillet, qui visitera le Centre Bell le 19 août, et elle promet de jouer tous ses succès.

L’interprète de Like a Virgin et Hung Up a confirmé la nouvelle mardi tôt par l’entremise d’une vidéo, un clin d’œil à son documentaire de 1991 Madonna : Truth or Dare, dans laquelle elle joue à vérité ou conséquence avec un aréopage d’amis vedettes. À table avec elle ? Les humoristes Meg Stalter, Kate Berlant, Eric Andre et Amy Schumer, le DJ Diplo, le réalisateur Judd Apatow, les acteurs Jack Black et Larry Owens, le rappeur Lil Wayne et Bob The Drag Queen. Juste ça.

« Madonna, je te mets au défi de partir en tournée et de jouer tes tabarouettes de meilleurs succès » (notre traduction, un peu expurgée), lance Amy Schumer à Madonna, qui se demande pour sa part si ses admirateurs souhaiteront réellement venir danser au son de ses plus grands tubes tirés des quatre décennies que couvre sa vaste carrière. Vous en doutez vraiment, madame Ciccone ?

Intitulée Celebration, la tournée rendra aussi hommage à New York, là où tout a commencé pour la chanteuse, et visitera 35 villes nord-américaines et européennes, de juillet à décembre 2023.

Le dernier arrêt montréalais de l’icône, aujourd’hui âgée de 64 ans, remonte au 9 septembre 2015, durant son Rebel Heart Tour. Son Madame X Tour (2019 et 2020) n’avait pas inscrit le Québec à son itinéraire.

Les billets du spectacle du 19 août seront mis en vente vendredi à 10 heures au www.madonna.com.