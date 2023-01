L’auteure-compositrice-interprète Lisa Marie Presley sera enterrée à Graceland, le manoir de son père Elvis, a déclaré un représentant de l’actrice Riley Keough, fille de la défunte. Elle reposera à côté de son fils, Benjamin, mort en 2020 à l’âge de 27 ans.

Adrian Sainz Associated Press

Le manoir d’Elvis s’était transformé vendredi en lieu de rassemblement pour les fans désemparés de l’auteure-compositrice-interprète, morte d’un arrêt cardiaque la veille.

Ses admirateurs lui ont rendu hommage en écrivant des messages sur le mur de pierre, en déposant des fleurs ou en partageant des souvenirs de l’enfant unique d’Elvis Presley, qui était l’une des dernières pierres de touche de l’icône dont l’influence perdure plus de 45 ans après sa mort soudaine.

PHOTO ADRIAN SAINZ, ASSOCIATED PRESS Sancelle Vance, une admiratrice âgée de 50 ans, s’est recueillie devant le manoir d’Elvis Presley à Memphis, dans l’État du Tennessee, ce vendredi.

Lisa Marie Presley, 54 ans, est morte jeudi, quelques heures après avoir été hospitalisée pour une urgence médicale.

La chanteuse ne vivait pas à Memphis, où elle est née, mais elle s’y rendait souvent pour célébrer l’anniversaire de naissance de son père et pour commémorer sa mort, qui a stupéfié le monde entier le 16 août 1977. Elle était d’ailleurs à Memphis dimanche dernier pour le 88e anniversaire de son père.

Angela Ferraro était l’une des fans qui, jeudi soir, se sont arrêtés à Graceland, où les arbres de la pelouse étaient ornés de lumières vertes et rouges. Les fans ont pris des photos et laissé des fleurs à la porte en cette soirée fraîche et venteuse.

Mme Ferraro et son fiancé ont fait 25 minutes de route depuis Olive Branch, dans le Mississippi, pour se recueillir. Ferraro a dit qu’elle était une fan de la musique d’Elvis et de Lisa Marie ; le couple a écouté la chanson Lights Out de Lisa Marie sur le trajet vers Graceland.

« Elvis est mort jeune et elle aussi. Et le décès de son fils aussi a été très tragique, a déclaré Ferraro, 32 ans. C’est dur et c’est dévastateur. » Benjamin Keough, fils de Lisa Marie Presley et de son premier mari, Danny Keough, s’est enlevé la vie en juin 2020 à l’âge de 27 ans.

Lisa Marie est devenue l’unique héritière de l’Elvis Presley Trust qui, avec Elvis Presley Enterprises, a géré Graceland et d’autres actifs, jusqu’à ce qu’elle vende sa participation majoritaire en 2005. Elle est restée propriétaire du manoir lui-même, des 13 acres qui l’entourent et des objets qui se trouvent à l’intérieur de la maison. Son fils y est enterré, ainsi que son père et d’autres membres de la famille Presley.

Un représentant d’Elvis Presley Enterprises a déclaré à l’Associated Press que le manoir était placé dans un fonds fiduciaire au profit de ses enfants – elle laisse dans le deuil trois filles, dont l’actrice et réalisatrice Riley Keough. Le représentant n’a pas donné de détails sur le calendrier des funérailles ou de l’enterrement.

Lisa Marie avait 9 ans lorsque son père est mort. Elle séjournait à Graceland à l’époque et se souvenait qu’il l’a embrassée pour lui souhaiter bonne nuit quelques heures avant sa mort. Lorsqu’elle l’a revu, le lendemain, il était allongé à plat ventre dans la salle de bain.