Les nominations des prix iHeartradio ont été dévoilées aujourd’hui, et c’est Taylor Swift, Lizzo et Harry Styles qui ont une longueur d’avance.

La Presse Canadienne

Les prix récompensent les artistes les plus joués de l’année sur les stations iHeartradio et ses applications. Le public est aussi invité à voter pour plusieurs prix, dont les meilleures paroles, le meilleur extrait et le meilleur vidéoclip.

Pour la chanson de l’année, on retrouve notamment en nomination About Damn Time de Lizzo, Anti-Hero de Taylor Swift et As It Was de Harry Styles.

Les prix iHeartRadio seront diffusés le 27 mars sur le réseau Fox depuis le Dolby Theatre de Los Angeles.