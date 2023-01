La légendaire Joni Mitchell sera la toute première artiste canadienne décorée du Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song, honneur américain le plus prestigieux remis aux artistes dont les accomplissements ont marqué et influencé la musique populaire contemporaine.

Le prix sera remis à la chanteuse par Carla Hayden, libraire du Congrès, à l’occasion d’un spectacle-hommage qui se tiendra à Washington D. C. le 1er mars. La cérémonie sera retransmise sur les ondes de la chaîne PBS le 31 mars, à 21 heures.

Avec des pièces comme Both Sides, Now, Chelsea Morning, Big Yellow Taxi, Woodstock et The Circle Game, Mitchell est devenue une icône de la musique folk et pop en Amérique du Nord dès la fin des années 1960. « La musique de Joni Mitchell a laissé une marque distinctive sur la culture américaine et internationale, ses chansons resteront avec nous pour bien des années à venir, indique Mme Hayden dans un communiqué. Les pièces de Joni Mitchell ont été célébrées par tellement d’artistes et de mélomanes. C’est un honneur pour nous de présenter le prix Gershwin à ce génie de la musique. »

En plus d’avoir créé une musique qui s’inspirait autant du folk que du jazz, de classique et du rock en incorporant des structures et des accords qui défiaient toute catégorisation, Joni Mitchell a aussi redéfini le rôle des femmes en musique populaire en se chargeant de tous les aspects de la création, de la composition aux arrangements en passant par la performance, la production et même le design graphique de ses albums. En tant que parolière, ses textes sont tantôt personnels, tantôt politiquement engagés — la chanteuse aujourd’hui âgée de 79 ans a notamment osé explorer la réalité crue des travers de la société.

Les récipiendaires du prix Gershwin sont déterminés par un collège de chercheurs, de réalisateurs, de musiciens, de compositeurs ainsi que d’autres spécialistes de la scène musicale. Paul Simon, Stevie Wonder, Sir Paul McCartney, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett, Garth Brooks et Lionel Richie figurent parmi les musiciens décorés depuis l’instauration du prix, en 2007.