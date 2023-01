Le reel de la transmission

Il est, comme musicien et organisateur, reconnu comme un pilier de la musique traditionnelle québécoise depuis des décennies. Elle est musicienne, autrice (L’iroko), coanimatrice de Belle et bum, et elle explore les percussions du monde depuis 20 ans. La Presse a réuni Gilles Garand et Mélissa Lavergne pour parler de traditions et de transmission.