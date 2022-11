La chanteuse Mariah Carey ne peut pas prétendre au titre de « reine de Noël », ont tranché les autorités américaines. All I Want for Christmas Is You a beau trôner au sommet des palmarès Fêtes après Fêtes, l’Office américain des brevets et des marques (OABM) a refusé de réserver l’appellation « Queen of Christmas » à la diva, ont révélé plusieurs médias américains mercredi.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

C’est en juillet dernier que la demande de Mariah Carey pour déposer la marque « reine de Noël » — au côté de l’abréviation « Q. O. C » et du cadeau de consolation « Princess Christmas » — a été rendue publique. La commission d’appel de l’OABM vient de répondre « non », « non » et « non ».

Sur le sentier du couronnement, Mariah Carey s’est fait passer un sapin par sa compatriote Elizabeth Chan, qui ne chante rien d’autre que des ritournelles de Noël. Grinch pour les uns, fée bienveillante pour les autres, la chanteuse a vivement contesté le dépôt de la marque devant l’instance administrative américaine. Avec succès !

« Noël est pour tout le monde », a déclaré Mme Chan dans un communiqué de presse. « Il est fait pour être partagé — il n’est pas fait pour être possédé ».