Inoubliable interprète de la chanson Killing Me Softly et lauréate de cinq Grammy, Roberta Flack est atteinte de sclérose latérale amyotrophique – maladie de Lou Gehrig –, a annoncé lundi dans un communiqué la gérance de la chanteuse de 85 ans.

Josée Lapointe La Presse

Cette maladie dégénérative fait en sorte que la chanteuse et pianiste « ne peut plus chanter et à peine parler ». « Mais il en faudra beaucoup plus pour réduire cette icône au silence. »

Cette annonce est faite alors que sera présenté jeudi un documentaire sur la vie et l’œuvre de Roberta Flack, lors du festival Doc NYC, à New York. Réalisé par Antonino D’Ambrosio, Roberta peut être loué sur le site du festival jusqu’au 27 novembre. Il sera diffusé le 24 janvier par PBS.

La chanteuse a déclaré qu’elle poursuivra quand même ses activités musicales et créatives. Elle lancera d’ailleurs un livre jeunesse, The Green Piano : How Little Me Found Music, en 2023, année où on soulignera le 50e anniversaire de son quatrième album, Killing Me Solftly.