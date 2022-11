Critique de Trouble the Water de Show Me the Body

Rage inclusive

Rarement un groupe hardcore permet à une jeunesse de tous les horizons – et issue de toutes les communautés – un exutoire inclusif, voire heureux. C’est ce tour de force que réussit, spectacle après spectacle, Show Me the Body (SMTB), trio new-yorkais qui propose, avec l’album Trouble the Water, un véritable défoulement auditif… où le banjo tient le haut du pavé des instruments entendus.