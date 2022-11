Hubert Lenoir a été l’artiste le plus récompensé, mercredi, lors du Premier Gala de l’ADISQ, animé par Pierre Lapointe, au MTELUS. Ses trois victoires en soirée se sont ajoutées au prix qu’il avait déjà reçu, lors du Gala de l’industrie dimanche.

Marissa Groguhé La Presse

Nommé dans dix catégories au total, Hubert Lenoir, qui a fait paraître l’album Pictura de ipse il y a un an, a reçu quatre prix Félix : Album de l’année – choix de la critique et Album de l’année – alternatif, collaboration internationale de l’année (pour son duo avec Bonnie Banane sur la chanson Octembre) et arrangements de l’année.

« La musique, ça fait de grandes choses », a-t-il commenté en recevant son dernier prix de la soirée, à propos de sa collaboration avec la Française Bonnie Banane. « J’ai tellement d’admiration pour vous et vous êtes la matière première avec laquelle je travaille quand je suis en studio », a-t-il dit, au moment d’accepter le prix du meilleur album alternatif, à tous ceux qui avaient travaillé sur son album, sur scène avec lui.

La soirée en images PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Hubert Lenoir a remercié Bonnie Banane sur scène, après avoir reçu le Félix de la collaboration.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jay Scott est reparti avec le Félix album de l’année – folk.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE En plus de repartir avec le Félix de l'album de l’année – musique du monde, le groupe Afrikana Soul Sister est venu chanter une pièce de son album méritoire, Kalasö.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le trophée du spectacle de l’année – humour a été remis à Pierre-Yves Roy-Desmarais, pour Jokes, chapeau, maman, magie, piano.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Martha Wainwright (sur la photo) et Salomé Leclerc ont uni leurs talents pour un numéro touchant mercredi soir.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier sont venues chercher le trophée du spectacle de l’année – variétés/réinterprétations pour leur spectacle Pour une histoire d’un soir.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Émue, Angèle Dubeau a reçu le trophée de l'album de l’année – classique. 1 /7













En coulisses, après ses victoires, il a d’ailleurs souligné que ses collaborateurs faisaient « aussi partie de l’industrie » et qu’il voulait montrer, en les faisant monter sur scène, que son album était un travail d’équipe. « C’est comme ça que je travaille », a-t-il déclaré. Couronné quatre fois, Hubert Lenoir affirme qu’il reçoit ses récompenses avec plaisir, mais nuance. « J’aurais quand même fait la même chose sans tout ça », a affirmé Hubert Lenoir, qui sait que son prochain disque, comme Pictura de ipse, sera sûrement « complètement différent » des précédents.

Patrice Michaud, Half Moon Run, Laura Niquay, Jay Scott, Naya Ali, Bon Enfant, FouKi et plusieurs autres ont également été récompensés mercredi.

Pierre Lapointe à l’animation

Pour la quatrième année, l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe a revêtu son habit d’animateur.

Comme il le fait souvent, profitant de sa tribune, Lapointe s’est permis quelques commentaires éditoriaux lors de son animation.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pierre Lapointe

Je suis inquiet. Je fais le métier de chanteur depuis plus de 20 ans. Et depuis 20 ans, le prix de la vie a pas mal augmenté. Mais le prix des billets de spectacles québécois est le même. Pierre Lapointe

Il a avoué avoir craint de perdre des spectateurs s’il augmentait ses prix. Mais un tour au dernier spectacle de Justin Bieber, alors que sa place coûtait 250 $, lui a fait remettre en question la valeur des billets pour les spectacles d’artistes locaux. « Ça veut dire que le monde est prêt à se déplacer », a-t-il constaté au micro. « Pour un prix de billet pour Justin Bieber, je peux aller voir huit spectacles québécois, qui vont m’émouvoir et me divertir comme le bon Justin. » Aux amateurs de spectacles, Pierre Lapointe a lancé un appel, en affirmant avoir peur pour la relève et peur de ne plus pouvoir faire de spectacles : « Venez nous voir dans les salles. »

Pierre Lapointe a également participé au volet musical du gala, interprétant avec Marilyne Léonard, « un coup de cœur », les chansons Pour déjouer l’ennui (de Lapointe) et Bateaux (de Léonard).

Plusieurs artistes nommés sont montés sur scène pour des performances musicales. Le numéro d’ouverture, auquel ont participé Clay & Friends, Koriass, Afrikana Soul Sister (gagnant de l’album de l’année – musique du monde) et Marieme, a bien amorcé le spectacle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Prestation du groupe Bon Enfant

Martha Wainwright et Salomé Leclerc ont joint leurs incroyables talents pour un numéro touchant. Armées de leurs guitares et de leurs voix sublimes, les deux auteures-compositrices-interprètes ont brillé. La violoncelliste Julia MacLaine et le rappeur de Québec Souldia (gagnant de l’album rap de l’année) sont eux aussi montrés sur scène pour un duo d’un tout autre genre, mais tout aussi percutant.

La semaine de célébration de la musique québécoise se clôt dimanche avec le gala principal de l’ADISQ, animé par Louis-José Houde.