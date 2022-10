Les gars de Lamb of God sont fâchés. Le feu qui nourrit leur colère continue de s’alimenter des injustices et des abus qui donnent justement envie de rugir. Comme le carburant ne semble malheureusement pas en voie de s’étioler, le génie créatif du groupe de Richmond, en Virginie, est une nouvelle fois mis en valeur dans son nouvel album Omens, sorti vendredi.

« On est en colère sur chacun de nos albums », rappelle le chanteur Randy Blythe, que La Presse a joint avant que le groupe ne monte sur scène à Fresno, en Californie. « L’avarice me fâche, le fait que les gens minimisent les problèmes environnementaux me met vraiment en colère. Je peux être vraiment fâché, mais qu’est-ce que ça change si je ne fais rien ? »

Randy Blythe a décidé d’aller au-delà de textes inspirés qui viennent une nouvelle fois appuyer les accords dévastateurs des guitaristes Willie Adler et Mark Morton : il a acheté une terre sauvagement déboisée en Équateur dans l’espoir de la ramener à son état naturel. On peut d’ailleurs voir sa démarche dans le joli court métrage Rewilding, qu’il a lui-même tourné et récemment mis en ligne.

Ses efforts sont financés en grande partie par l’entremise de ses petites vidéos sur mesure achetées par des fans sur la plateforme Cameo. En compagnie de son ami équatorien Carlos Ojeda, il projette maintenant d’acheter une terre voisine de 720 hectares pour continuer son initiative de reboisement. Il songe aussi à démarrer une fondation en s’associant à une organisation non gouvernementale pour assurer un développement durable à la population locale. « Évidemment, tout le monde n’a pas la chance d’utiliser ses cachets Cameo pour acheter une terre en Équateur, mais tout le monde peut y aller de petits efforts », soutient le chanteur de 51 ans.

Je ne parle pas seulement de recycler ses canettes ; il faut se demander de combien de choses on a réellement besoin, car on vit dans une culture jetable. Chacun peut faire des choix consciencieux. Randy Blythe, chanteur de Lamb of God

C’est ce qui ressort clairement du texte de la pièce Denial Mechanism, brûlot punk violemment lucide. Blythe n’est néanmoins pas ici pour faire la leçon à qui que ce soit, même s’il est profondément engagé. « Il y a certainement un message qui passe à travers nos chansons, mais je ne vais pas l’expliquer, soutient-il. Je veux que l’auditeur fasse sienne la chanson. Aussi, ce que le musicien avait en tête n’est pas nécessairement ce que l’amateur va comprendre, et je veux que ça demeure ainsi. »

Feux d’artifice

Évidemment, tout message a besoin d’un bon véhicule pour qu’il soit transmis adéquatement. Lamb of God est encore au sommet de son art, surtout quand on considère qu’Omens a été enregistré en direct en studio.

Les guitares d’Adler et de Morton sont à la fois complexes, précises et percutantes, alors que Blythe fait des feux d’artifice avec son inépuisable voix gutturale.

Après le dernier disque, notre producteur Josh Wilbur nous a suggéré de jouer en direct en studio. C’est d’ailleurs comme ça que nous avons enregistré nos premiers albums, alors on a tout de suite accepté. Randy Blythe, chanteur de Lamb of God

« Ça nécessite bien sûr énormément de répétitions, mais ça traduit beaucoup mieux l’essence du groupe, explique le chanteur. Il y a une certaine énergie dans la pièce, qu’on ne retrouve pas quand on enregistre individuellement — je hais cette façon de faire, en fait ! Évidemment, on est retournés pour faire quelques correctifs, mais ce qu’on entend sur le disque, je l’ai chanté en direct. »

Cela permet aussi de mesurer l’incroyable talent du nouveau batteur Art Cruz, qui en est à son deuxième album avec Lamb of God. Ses rythmes sont comme il se doit, brutaux, mais il ajoute une subtilité à son jeu qui donne un groove presque dansant à bon nombre de morceaux. « C’est une ambiance différente à coup sûr, reconnaît Randy Blythe. Art est un fier chicano, il apporte une saveur latino-américaine que j’adore. »

Lamb of God est passé à Laval et à Québec en mai dernier dans le cadre de sa tournée avec Megadeth, mais n’a pas joué de pièces d’Omens. Or, sa tournée actuelle avec Killswitch Engage ne passe pas par le Québec, mais il y a peut-être encore de l’espoir : « Je ne promets rien, dit Blythe. Il n’y a rien à l’agenda actuellement, mais c’est possible que l’on retourne dans votre partie du Canada avant la fin du cycle du nouvel album. »