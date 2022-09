La chanteuse Diane Guérin, connue sous le nom de scène Belgazou, s’est éteinte. Elle souffrait d’un cancer du pancréas.

Marissa Groguhé La Presse

Populaire dans les années 1980, elle a également chanté sous son vrai nom dans les années 1990. La chanteuse pop a lancé son premier album éponyme en 1982, sur lequel figurait son plus grand succès, Talk about it.

Sur sa page Facebook, le conjoint de la chanteuse, Christian Montmarquette (ex-membre du groupe Caramel mou, avec qui Diane Guérin avait fait ses premiers pas dans le monde de la musique), a publié un bref message : « Ma conjointe et ma partenaire de musique durant des années n’est plus. Un choc pour moi. Repose en paix Diane. »

Née en 1948, la chanteuse originaire de Lachine a grandi dans le quartier Saint-Henri. Elle a d’abord été mannequin, puis actrice, avant de se tourner vers la musique. On l’a notamment vue dans le film Les Colombes, de Jean-Claude Lord, mais aussi dans des rôles secondaires dans Sol et Gobelet et la série Réseaux de Réjean Tremblay. Elle a également, très brièvement, fait partie de l’aventure Starmania, dans un petit rôle, avant de se lancer en tant Belgazou.

Après son premier disque, elle a fait paraître trois autres albums, en 1984 (Fly), 1987 (Où va la vie) et 1991. Sa dernière parution, J’l’aime encore, n’a pas connu de grand succès. Elle a aussi contribué à l’album Les Yeux de la faim, en 1985, projet musical collectif de la Fondation Québec-Afrique visant à venir en aide aux enfants éthiopiens touchés par la famine.

Elle a finalement repris son nom de naissance pour tenter de nouveau sa chance avec un disque qui n’a pas non plus fonctionné. En 2000, la chanteuse a pris un virage et a sorti un album pour enfant, Le rêve enchanté, qu’elle a mené sur la route quelques années avant de tirer sa révérence pour de bon.

Diane Guérin avait décidé de remiser le nom de scène de Belgazou parce qu’elle était devenue la cible de nombreuses moqueries, notamment de la part des humoristes de Rock et belles oreilles, qui l’ont raillé durant des années.

À l’âge de 55 ans, elle a décidé de mettre fin à sa carrière. Elle vivait depuis de longues années dans un coin de campagne au bord d’un lac dans la région de Lanaudière.