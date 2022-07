Les albums de trois artistes québécois font partie des 10 disques retenus pour le prix Polaris : PICTURA DE IPSE : musique directe d’Hubert Lenoir, José Louis and the Paradox of Love de Pierre Kwenders et Frame of a Fauna d’Ouri. L’Acadienne Lisa LeBlanc fait aussi partie des finalistes avec Chiac disco.

Alexandre Vigneault La Presse

La sélection dévoilée jeudi compte aussi des albums de Destroyer, Charlotte Day Wilson, Shad, Kelly McMichael, Ombiigizi et Snotty Nose Rez Kids. Les 10 artistes sélectionnés avaient déjà franchi une étape le mois dernier en faisant leur place dans la présélection, qui comptait 40 albums.

Hubert Lenoir et Lisa LeBlanc se retrouvent pour la deuxième fois parmi les finalistes : le premier avait été sélectionné en 2018 pour son album Darlène, alors que la seconde l’avait été l’année précédente pour Why You Wanna Leave, Runaway Queen ?. Ouri, artiste montréalaise d’origine française, s’y trouve pour la première fois puisque Frame of a Fauna est son premier disque.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Lisa LeBlanc lors de célébrations de la fête du Canada, à Ottawa

Le lauréat ou la lauréate du Polaris 2022 sera dévoilé le 19 septembre lors d’un gala tenu à Toronto et webdiffusé sur CBC Music, qui a présenté une émission spéciale de deux heures, jeudi, afin de dévoiler les noms des 10 finalistes et de faire entendre quelques-unes de leurs chansons.

Le Prix de musique Polaris vient avec une bourse de 50 000 $. Les finalistes recevront quant à eux 3000 $ chacun. L’artiste hip-hop Cadence Weapon a remporté cette distinction l’an dernier pour son album Parallel World.

Klô Pelgag et Dominique Fils-Aimé faisaient alors partie des finalistes.