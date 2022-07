Festival d’été de Québec

L’effet rassembleur de Jack Johnson à son meilleur

Les festivaliers étaient nombreux à avoir pris la direction des plaines d’Abraham jeudi soir pour aller écouter le chaleureux Jack Johnson et sa musique rassembleuse. L’artiste hawaïen n’a pas perdu de temps en montant sur scène. Après avoir salué les spectateurs en français, il a commencé à gratter sa guitare et a chanté If I Had Eyes.