La Chapelle de Québec et Bernard Labadie

Depuis 2016, à chaque temps des Fêtes, Bernard Labadie dirige Le chemin de Noël au Palais Montcalm à Québec, sorte de version francophone des célèbres Nine Lessons and Carols du King’s College de Cambridge, auxquels le chef fondateur des Violons du Roy a eu la chance d’assister en 2013.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

L’idée d’immortaliser le tout sur disque allait presque de soi. C’est dans cette optique que les choristes de la Chapelle de Québec se sont réunis à la salle Raoul-Jobin en plein mois d’août, l’été dernier, avec la contralto Marie-Nicole Lemieux, la harpiste Valérie Milot et l’organiste Richard Paré.

Si les plages musicales sont offertes en CD, la version numérique comprend également, au choix, des textes lus en français par Yves Jacques ou en anglais par Colin Fox. On passe de l’Évangile de Luc à Alphonse Daudet, en passant par saint Augustin, Baudelaire et Rimbaud.

C’est un disque bonbon à écouter au coin de la cheminée. Le choix de pièces (et de textes) nous immerge immédiatement dans une douce atmosphère sentant les Noëls de notre enfance.

Bernard Labadie puise dans un répertoire tant local qu’européen. On retrouve les cantiques chantés dans nos églises depuis des temps immémoriaux, dont Les anges dans nos campagnes, Çà, bergers, Il est né le divin enfant et Bel astre que j’adore, dans des arrangements plus ou moins connus d’Ernest Gagnon, Raymond Daveluy, Maurice Dela ou même Bernard Labadie.

Excellente idée d’inclure le magnifique et trop méconnu Les âmes des justes, de Mgr Elzéar Fortier, ancien étudiant de Nadia Boulanger à Paris. Et cerise sur le gâteau (ou la bûche !) : une composition originale de François Dompierre sur un texte de Denys Arcand !

Pour souligner l’origine britannique du Chemin de Noël, on a également adjoint des cantiques arrangés ou composés par Vaughan Williams, Britten et autres. Du côté de l’Allemagne, ce sont Michael Prætorius et Schubert qui sont à l’honneur, mais aussi Pachelbel avec le choral Vom Himmel hoch joué sur l’orgue Casavant par Richard Paré, ce qui permet d’entendre l’intéressant jeu de Zimbelstern (sorte de carillon installé dans l’orgue).

Le chœur chante avec chaleur, avec beauté. On en redemanderait !