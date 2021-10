Salomé Leclerc s’impose certainement comme l’une des autrices-compositrices les plus douées de sa génération avec Mille ouvrages mon cœur, son quatrième album en carrière.

Josée Lapointe La Presse

Poursuivant le travail amorcé sur son précédent, Les choses extérieures, lancé en 2018, la chanteuse et multi-instrumentiste propose un album atmosphérique et texturé, plein de surprises, fait autant de grands fracas que de moments d’apaisement – le passage, par exemple, de la quasi-grunge et intense Avant les éclats à la douceur de Chaque printemps.

Ces ruptures qui tiennent réveillé sont aussi présentes à l’intérieur même des chansons, comme ce court et dramatique temps de respiration dans Juste toi pour moi, ou la finale en crescendo d’Anyway.

Avec Louis-Jean Cormier à la coréalisation, on sent la musicienne en plein contrôle de son univers et de son son, farouchement indépendante, capable, par exemple, d’utiliser un quatuor à cordes et des cuivres sans appuyer sur leur présence – ce qui leur donne encore plus de force et de puissance – ou de couper la fin de sa dernière chanson, l’émouvante Tes voyages, d’un coup sec et surprenant – comme la vie qui s’arrête tout à coup.

Il y a de l’intelligence et de la recherche dans cet album, mais surtout beaucoup de cœur, des émotions à fleur de peau, un souffle battant qu’on entend sur Cinéma et La vie parfois justement, ou dans la magnifique Où on s’est trouvé, avec la voix si riche au grain subtilement éraillé de la chanteuse, qui revient constamment comme un écho.

Et il y a bien sûr l’écriture poétique et elliptique de Salomé Leclerc, toujours aussi mystérieuse, mais maîtrisée, qui parle d’amour et de deuils, de rencontres, de départs et d’attente, grands thèmes traités avec un point de vue personnel, sans un mot de trop.

« Ramène-moi encore le vent qui nous dessine », chante-t-elle dans Tes yeux à Barcelone, comme une invitation à un voyage planant, intime et universel. Il lui a peut-être fallu mille ouvrages pour créer cet album, mais voilà une artiste qu’on aime voir grandir et explorer, qui tient ses promesses et qu’on suivra encore longtemps.