Le groupe australien The Cat Empire a annoncé la fin d'un chapitre, mercredi sur sa page Facebook. « Après 20 années incroyables de tournées et de musique ensemble, nous avons pris la décision de nous séparer et de laisser la place à une nouvelle incarnation de The Cat Empire, dirigée par Felix Riebl et Ollie McGill », peut-on lire dans sa publication.

La Presse

Le batteur Will Hull-Brown, le chanteur et trompettiste Harry Angus, Jamshid (alias DJ Jumps), la DJ et percussionniste Khadiwala et Correne Wilkie, gérante du groupe depuis sa création, quitteront donc tous le groupe à la fin de l'année.

Fondé en 2001, The Cat Empire a trimballé son énergie contagieuse à travers le monde durant deux décennies. Montréal se souviendra sans doute des soirées festives passé en sa compagnie.