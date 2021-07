(New York) Le prestigieux Metropolitan Opera de New York, fermé depuis mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi qu’il demanderait au public et à toutes ses équipes techniques et musicales d’être vaccinés pour le début de la prochaine saison, prévu en septembre.

Agence France-Presse

« Le Met sera une maison totalement vaccinée. Le public devra montrer une preuve de vaccination complète, approuvée par la FDA (Agence américaine des médicaments) ou l’OMS (Organisation mondiale de la santé) pour pouvoir entrer dans le bâtiment », écrit le Met Opera dans un courriel envoyé à ses membres.

« Tous les artistes et membres de l’orchestre, des chœurs et des équipes devront faire de même », ajoute l’opéra, premier employeur des États-Unis dans le domaine du spectacle vivant, avec plus de 3000 salariés.

L’opéra ajoute qu’une telle mesure permettra, conformément aux directives actuelles des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) d’atteindre « la pleine capacité » pour le public et que « les masques de protection seront facultatifs ». Mais, sur fond de résurgence des cas de COVID-19 à cause du variant Delta, les CDC, principale agence fédérale de santé publique, devraient de nouveau préconiser mardi le port du masque en intérieur dans certaines circonstances, même pour les personnes vaccinées, ont annoncé plusieurs médias américains.

L’annonce à ses membres du Met Opera intervient en plein débat sur la vaccination obligatoire aux États-Unis. Lundi, la mairie de New York et l’État de Californie ont annoncé que leurs fonctionnaires devraient être vaccinés, ou présenter chaque semaine des tests négatifs à la COVID-19, à partir du 13 septembre pour New York (300 000 fonctionnaires) et du 21 août en Californie (240 000 fonctionnaires).

Pour l’instant, Broadway n’a pas fait d’annonce collective, mais parmi les premiers spectacles à reprendre, Springsteen à Broadway (depuis le 26 juin) et Pass Over (4 août) exigent que le public soit vacciné.

La saison 2021-22 doit démarrer le 27 septembre au Met, qui mettra à l’affiche pour la première fois un opéra composé par un musicien noir, Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard.

Au cours de la pandémie, l’opéra a été secoué par des tensions sociales, la direction voulant faire baisser les salaires pour supporter les baisses de recettes.