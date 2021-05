Que ce soit sur votre balcon, dans votre jardin, en voiture, en terrasse ou sur la plage. En cuisinant, en tondant la pelouse, en faisant des travaux ou dans l’intimité. Seul, à deux ou entre amis. Pour vos seules oreilles ou le bénéfice de tous, voici cinq pièces coups de cœur de nos journalistes en musique qui égaieront votre été.

Pigeons, Les Louanges

Le swag des Louanges rime très bien avec Aperol Spritz sur le bord de la piscine. Et Pigeons a beau avoir été lancée en avril, il est plus que certain que cette nouvelle chanson de Vincent Roberge nous accompagnera pendant les beaux jours tellement son groove chaloupé et son refrain accrocheur se sont rapidement incrustés dans nos oreilles. « J’enverrai une carte ou j’enverrai des pigeons… »

Josée Lapointe, La Presse

Boilermaker, Royal Blood

Typhoons s’impose certainement comme l’un des meilleurs albums rock de l’année jusqu’à maintenant. Le troisième disque de Royal Blood caracole en tête des palmarès britanniques alors que les extraits Trouble’s Coming et Typhoons ont déjà connu un franc succès sur les ondes des stations rock des deux côtés de l’Atlantique. C’est toutefois le quatrième extrait, Boilermaker, qui retient notre attention, un brûlot au rythme contagieux et aux riffs assassins, le genre de chanson qui donne envie de rouler vitres baissées, le bras bien allongé au-dessus du volant. Une grosse toune d’été.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Oceans, Charlotte Cardin

Tout du premier album de Charlotte Cardin est du grand art pop, mais Oceans s’avère de ces puissantes power ballads qui nous font contempler l’horizon en haut d’une montagne avec le sentiment d’être à la fois invincibles et à fleur de peau. D’autant plus qu’il est question d’une histoire d’amour parisienne d’été qui a pris fin. Cardin crie à l’être aimé qu’elle traverserait tous les océans pour le rejoindre… Et nous, nous crions que nous sommes de tout cœur avec elle !

Émilie Côté, La Presse

Meaningless, Charlotte Cardin

La saveur douce-amère de la pièce Meaningless, issue du premier album (excellent) de Charlotte Cardin, représente bien l’été à venir. Les paroles abordent le sens que l’on donne à sa vie ainsi qu’une passion déraisonnable, celle qui écorche le cœur lorsqu’elle prend fin. La Montréalaise chante son abandon à cet amour sur un rythme entraînant, un hymne de boîte de nuit vaporeux. Un morceau qui fait immanquablement danser, tout en étant quelque peu sombre et fort en émotions. Un cocktail parfait, à notre avis.

Marissa Groguhé, La Presse

Bouge ton thang, Clay and Friends

Bouge ton quoi ? Ton « thang » ! N’essayez pas de comprendre ; c’est Robert Charlebois qui a soufflé le refrain au chanteur Mike Clay… dans un rêve. La scène s’est transformée en tube dansant, funky et groovy. « Rappelle-toi de bouger ce que ta mama t’a donné », ordonnent les ambassadeurs de La Musica Popular de Verdun. Obéissons

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse.