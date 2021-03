Lana Del Rey

Nouvelle ode américaine à l'amour tragique ★★★½

Sans trop s’éloigner de la proposition de son opus précédent, le remarquable Norman Fucking Rockwell !, Lana Del Rey offre avec Chemtrails Over the Country Club un septième album plus intimiste, moins percutant, fort d’un éventail vocal et thématique (un peu) plus large.