Little Oblivions

Julien Baker : du (nouveau) bon vieux pop-rock alternatif ★★★★

Les femmes qui font du pop-rock alternatif sont rares par les temps musicaux qui courent. On peut compter sur la présence de Soccer Mommy et de Phoebe Bridgers, mais nous sommes loin de l’époque où les Alanis Morissette et Joan Osbourne dominaient les palmarès.