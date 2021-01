Depuis son passage à La voix en 2016, Soran continue sur une belle lancée. Les chansons de son premier EP lancé avec Audiogram en 2018 ont atteint les 10 millions d’écoutes en continu.

Josée Lapointe

La Presse

Soran a lancé vendredi une nouvelle chanson, Bottled Up, aux influences R & B franchement agréables, écrite avec Mike Clay de Clay and Friends et le producteur canadien Byron, et qu’il a coréalisée avec Connor Seidel (Matt Hollubowski, Charlotte Cardin).

Le jeune chanteur et multi-instrumentiste, qui est né sur la Rive-Sud de Montréal d’une mère japonaise et d’un père québécois, fait depuis un an partie de l’écurie Universal pour le Canada, en plus d’être distribué par Island Records aux États-Unis et Polydor en France.

Voilà qui augure bien pour un album à venir quelque part en 2021.