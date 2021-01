Billie Eilish a assuré que son prochain album, à paraître en 2021, ne sera pas un album COVID déprimant. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas eu son projet pandémie… Elle a passé des heures au fil des derniers mois à fouiller dans ses albums de famille et va publier en mai un livre de photos tirées des archives familiales et de sa vie en tournée.

Alexandre Vigneault

La Presse

« J’espère que vous l’aimerez autant que moi », dit-elle à propos de ce livre simplement intitulé Billie Eilish, en précisant qu’elle a soigneusement choisi chacune des images. L’album photo est décrit comme un « voyage » dans la vie de la chanteuse qui va bien sûr raconter des souvenirs d’enfance et partager des réflexions au sujet de sa carrière.

CAPTURE D’ÉCRAN Billie Eilish

Billie Eilish a connu un début de carrière fulgurant, marqué par l’immense succès de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Elle a déjà remporté quatre Grammy et est la plus jeune artiste à avoir écrit et interprété une chanson thème de James Bond, No Time to Die.

En plus d’une version papier à couverture rigide, le livre Billie Eilish paraîtra en format numérique et en version audio. Il doit être publié, en anglais bien entendu, partout dans le monde le 11 mai prochain. Une traduction française sera publiée au Québec chez Édito au même moment. La date de la sortie du prochain disque de la chanteuse, elle, demeure inconnue.