Les salles de spectacles sont fermées, mais la musique occupe une grande place dans la vie (confinée) des gens. Les tournées sont sur pause, mais les sorties d’albums semblent suivre leur cours en 2021. Voici un aperçu d’artistes incontournables qui dévoileront du nouveau matériel sous peu.

Tika

Comme c’était le cas avec la rappeuse Backxwash, l’artiste montréalaise Tika semble plus connue dans le Canada anglophone qu’au Québec. Vous aurez un coup de cœur assuré pour sa pop nineties engagée (imaginez une Tony Braxton qui revendique la différence et le bien-être). Son premier album, Anywhere but Here, doit sortir le 26 février. Vous avez peut-être remarqué Tika dans les campagnes publicitaires de Sephora. Elle sera sans aucun doute l’une des révélations musicales de 2021.

Vincent Vallières

Le nouvel album de Vincent Vallières devrait sortir en février avant une série de spectacles intimistes. Avec le reconfinement, la sortie sera sans doute reportée au printemps. Chose certaine, le huitième opus de la vedette folk aura pour titre Toute beauté n’est pas perdue. À la réalisation, Vallières a fait appel à son complice de longue date, Andre Papanicolaou, alors que Martin Léon assure la direction artistique.

Lana Del Rey

Lana Del Rey ne chôme pas. Un an après la sortie de Norman Fucking Rockwell !, elle devait sortir en 2020 son sixième album. Après plusieurs reports, Chemtrails Over the Country Club devrait finalement sortir au mois de mars. Lana del Rey en a fait l’annonce, hier, en plus de dévoiler la liste des chansons et de lancer la pièce-titre en guise de deuxième extrait. Soyez-en assuré : la voix suave de la vedette pop n’a pas fini de séduire les masses.

Eddy de Pretto

Eddy de Pretto a dévoilé la semaine dernière Bateaux-mouches, premier extrait de son deuxième album. Le rappeur y raconte les années qui ont précédé sa vie de vedette, lorsqu’il se produisait pour les touristes aux abords de la Seine. Optimiste, l’artiste français a même annoncé une tournée pour l’automne en écrivant sur les réseaux sociaux : « Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée. » Autres sorties d’albums de la France à ne pas manquer : ceux des groupes La Femme et l’Impératrice.

Félix Dyotte

Félix Dyotte, ancien membre du groupe Chinatown, a travaillé dans l’ombre ces dernières années, notamment pour Pierre Lapointe et Évelyne Brochu. Pour la chanson de cette dernière Maintenant ou jamais, il a même obtenu le Prix de la chanson SOCAN 2020. Espérons que Dyotte élargira son public avec son troisième album solo dont la sortie est prévue pour le mois de mars. Son folk bercé par la mélancolie de la chanson française a une touche unique. La preuve, le premier extrait, J’espère, dévoilé en séance en direct.

Foo Fighters

Si la pandémie passe au stade de l’accalmie, les Foo Fighters devraient se produire au festival Osheaga en tête d’affiche. C’est du moins officiellement annoncé par le promoteur evenko. Chose certaine, le groupe sortira un nouvel album le 5 février. Dave Grohl a promis des hymnes rock aux refrains fédérateurs. À écouter les deux premiers extraits (No Son of Mine et Shame Shame), on n’en doute pas une seconde.

Dominique Fils-Aimé

Dominique Fils-Aimé est l’une des rares artistes du Québec à poursuivre sa lancée malgré la pandémie. Elle a donné plusieurs spectacles l’automne dernier et elle sortira en février un troisième album qui va clore sa trilogie amorcée avec Nameless (2017) et Stay Tuned ! (2019). Three Little Words, qui sort le 12 février, aura un son soul contemporain. Laissez-vous envoûter par la voix de Dominique Fils-Aimé sur le premier extrait, Love Take Over.

Charlotte Cardin

On ne sait pas quand, mais c’est en 2021 que Charlotte Cardin dévoilera son premier album officiel. Pour patienter, on écoute à répétition depuis septembre dernier le premier extrait, Passive Aggressive. Une deuxième pièce devrait sortir mercredi. Depuis le début de sa carrière, la participante à La voix en 2013 se distingue par son sens du timing et son immense talent. Sur Instagram, Charlotte Cardin a toutefois confié que sa patience avait atteint sa limite en 2020, mais que sa passion pour la musique était plus forte que jamais.

Mustafa

On dit de Mustafa qu’il est l’un des secrets les mieux gardés de Toronto. Habile avec les mots et la poésie, il a écrit des textes pour Camila Cabello et The Weeknd, sans compter qu’il est derrière le tube Monster de Justin Bieber et de Shawn Mendes. Il a réalisé un court métrage sur les gangs de rue dans lequel figurait Drake. Mustafa sortira son premier album cet hiver, intitulé When Smoke Rises. Il est beaucoup question d’empathie et de paix dans les deux premiers extraits aux mélodies à la fois fortes et réconfortantes. Une voix (déjà grande) à découvrir.

Adele, Drake et les autres

De nombreuses vedettes internationales de la pop doivent sortir des albums en 2021, mais on a très peu de détails à ce sujet. À commencer par Adele, dont la perte de poids a beaucoup fait jaser l’automne dernier en plus de sa participation à SNL. Drake, Billie Eilish, Rihanna, Cardi B, Kid Cudi, Frank Ocean, Kendrick Lamar et Lorde devraient aussi prendre d’assaut les palmarès et les sites d’écoute en ligne s’ils dévoilent du nouveau, sans compter Red Hot Chili Peppers et… Arcade Fire !