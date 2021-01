(Los Angeles) Le rappeur américain et producteur de légende Dr Dre a annoncé mardi qu’il se portait « bien » après avoir été hospitalisé à Los Angeles pour un possible anévrisme cérébral.

Agence France-Presse

« Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de mon équipe médicale », a déclaré le magnat de la musique sur Instagram alors que des informations sur son état commençaient à circuler.

« Je vais bientôt sortir de l’hôpital et rentrer chez moi. Merci à tous les grands professionnels de la santé de Cedars. One Love ! ! » a publié Dr Dre.

Le rappeur de 55 ans, de son vrai nom Andre Young, est l’une des figures les plus influentes du hip-hop. Il a atteint la célébrité avec les pionniers du gangsta rap N. W. A. dans les années 1980.

Dans la décennie suivante, il a fondé Death Row Records, puis Beats Eletronics, sa société de casques audio, rachetée par Apple pour des millions de dollars.

Dre a travaillé avec les plus grands artistes de rap comme Eminem, dont il fut le mentor, Snoop Dogg ou Combs, et a lancé le gangsta rap et le G-Funk de la côte Ouest.

L’annonce de l’hospitalisation du rappeur avait déclenché une vague d’inquiétude sur les réseaux sociaux, notamment de la part de ses amis comme Ice Cube, qui a tweeté : « Envoyez votre amour et vos prières à l’ami Dr Dre ». « GET WELL Dr Dre WE NEED U CUZ » (Remets-toi Dr Dre, nous avons besoin de toi), a écrit Snoop Dogg sur Instagram.